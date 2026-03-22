Noch nichts vor? Das geht Montag in Hamburg

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Montag, 23. März 2026

Kita-Workshop: Ostern in der Kibi – Auf Eiersuche rund um die Welt (ab 3 Jahren)

Bilderbuchkino und Bastelaktion rund um Eier-Vielfalt und „Wer schlüpft aus welchem Ei?“.

Ort & Uhrzeit: Zentralbibliothek (Kinderbibliothek, E1), Hühnerposten 1, 20097 Hamburg · 10:00–11:30 Uhr

Preis: kostenlos

Komm aufs Schach-Deck – gemeinsam Schach lernen und üben

Offener Schach-Tag zum Lernen, Üben und Spielen mit anderen – ohne Anmeldung.

Ort & Uhrzeit: Zentralbibliothek (Vorderdeck, E1), Hühnerposten 1, 20097 Hamburg · 10:00–18:30 Uhr

Preis: kostenlos

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Führung durch die Ausstellung: Kinder, Kinder!

Öffentliche Kurzführung durch die Ausstellung zur Darstellung von Kindheit in der Kunst.

Ort & Uhrzeit: Bucerius Kunst Forum, Alter Wall 12, 20457 Hamburg · 13:00–13:30 Uhr

Preis: 4 €

Zirkus Frank

Familienzirkus-Show mit Artistik, Clownerie und interaktiven Momenten. Montag ist Familientag: Erwachsene zahlen ebenfalls nur den Kinderpreis.

Ort & Uhrzeit: Zirkus Frank, Kollaustraße 73, 22529 Hamburg · 16:30 Uhr

Preis: ab 17 €

Von der Elbe in die Zukunft – Diskussionsabend

Diskussionsabend über Hamburgs Klimaziele, den Hafen und Wege zur klimaneutralen Metropole bis 2040.

Ort & Uhrzeit: Zentralbibliothek (Hauptdeck, Ebene 1), Hühnerposten 1, 20097 Hamburg · 18:00–20:00 Uhr

Preis: kostenlos

This is THE GREATEST SHOW! – Die größten Musical Hits aller Zeiten

Musical-Gala mit Songs u. a. aus „The Greatest Showman“ plus weiteren Musical-Hits und Ensemble-Show.

Ort & Uhrzeit: Stage Theater an der Elbe, Norderelbstraße 6, 20457 Hamburg · 19:00 Uhr

Preis: ab 94 €

Wolfgang Trepper – Kabarett

Kabarett-Abend mit Treppers pointierter Bühnen-Ansage und Rundumschlag gegen Alltag und Zeitgeist.

Ort & Uhrzeit: Schmidt Theater, Spielbudenplatz 24–25, 20359 Hamburg · 19:00 Uhr

Preis: ab 29,40 €

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Blind Date – Literaturabend

Literaturabend mit Überraschungsgast: Moderatorin und Schauspieler treffen eine Autorin/einen Autor, ohne dass das Publikum vorher weiß, wer kommt.

Ort & Uhrzeit: Alma Hoppes Lustspielhaus, Ludolfstraße 53, 20249 Hamburg · 19:30 Uhr

Preis: 15,00 €

SCHNACK Stand-Up Comedy im Grüner Jäger – St. Pauli

Open-Mic-Show mit mehreren Comedians, die neue Jokes testen – moderiert von wechselnden Hosts.

Ort & Uhrzeit: Grüner Jäger, Neuer Pferdemarkt 36, 20357 Hamburg · 20:00–22:00 Uhr

Preis: ab 20 €