Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Montag, 20. April 2026

Kinderoper – Michaels Reise

Stockhausen für Kinder in der opera stabile (geeignet ab 6 Jahren).

Ort & Uhrzeit: Hamburgische Staatsoper (opera stabile), Große Theaterstraße 25, 20354 Hamburg · 11:00

Preis: 28 €

Liveshow – Leo Lausemaus

Bühnenprogramm rund um die Geschichten der bekannten kleinen Maus (Familien-/Kinderprogramm).

Ort & Uhrzeit: Horner Rennbahn, Rennbahnstraße 96, 22111 Hamburg · 16:00

Preis: ab 12,91 €

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Klassische Musik – Grigory Sokolov

Klavierabend in der Laeiszhalle (u. a. Beethoven/Schubert im Programmhinweis).

Ort & Uhrzeit: Laeiszhalle Hamburg, Johannes-Brahms-Platz, 20355 Hamburg · 19:30

Preis: ab 27 €

Improvisationstheater – hidden shakespeare

Das Publikum bestimmt live, was gespielt wird.

Ort & Uhrzeit: Schmidt Theater, Spielbudenplatz 27–28, 20359 Hamburg · 19:00

Preis: ab 28,30 €

Konzert – WAX HEAD

Live-Konzert auf der schwimmenden Location „Frau Hedi“. Ein herrlich chaotischer Psych-Noise-Mix.

Ort & Uhrzeit: Frau Hedi, Sankt Pauli-Landungsbrücken Brücke 10 (Innenkante), 20359 Hamburg · 19:00

Preis: 14 €

Comedy – Schnack Stand-up

Stand-up Open Mic mit 6–8 Comedians, die neues Material testen (ab 18).

Ort & Uhrzeit: Haus 73, Schulterblatt 73, 20357 Hamburg · 20:00

Preis: 20 €

Livemusik – Open Stage Konzert

Open Stage mit wechselnden Musikerinnen von Singer-Songwriter bis Band.

Ort & Uhrzeit: Jenfeld-Haus, Charlottenburger Straße 1, 22045 Hamburg · 18:00

Preis: kostenlos

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Zuhör-Kiosk – Das Ohr

Ehrenamtliche nehmen sich Zeit für alles, was du erzählen möchtest (auch anonym). Immer Montags bis Freitags geöffnet.

Ort & Uhrzeit: U-Bahn-Station Emilienstraße (Bahnsteig U2), Ecke Fruchtallee/Emilienstraße, 20259 Hamburg · 12:00–18:00

Preis: kostenlos

DeutschSchnack – „Tausch & Schnack“

Wöchentliche Gesprächsrunde zum Deutschsprechen und Kennenlernen mit ukrainischen Geflüchteten.

Ort & Uhrzeit: Tausch & Schnack, Hellkamp 68, 20257 Hamburg · 16:00–18:00 (zweite Gruppe 18:00–20:00)

Preis: kostenlos