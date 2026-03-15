Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Montag, 16. März 2026

Einstieg ins 3D-Modelling mit TinkerCAD

In der Zentralbibliothek läuft am Montagnachmittag ein MakerLab-Einstieg ins 3D-Modelling, der sich gut für technikinteressierte Kinder und Jugendliche eignet. Entdecke die Welt des 3D-Designs!

Ort & Uhrzeit: Zentralbibliothek, Hühnerposten 1, 20097 Hamburg · 15:00 Uhr bis 16:30 Uhr

Preis: kostenlos

ZUSAMMEN – Ausstellung im Kinderbuchhaus

Das Kinderbuchhaus im Altonaer Museum zeigt die Ausstellung „ZUSAMMEN“ mit Originalillustrationen und einem klaren Familienfokus.

Ort & Uhrzeit: Kinderbuchhaus im Altonaer Museum, Museumstraße 23, 22765 Hamburg · 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Preis: kostenlos für Kinder unter 18 Jahren

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Sabine Kaack & United Baroque „Der Geist der Mirabelle – Geschichten ut Bollerup“

Sabine Kaack liest im Ohnsorg mit viel norddeutschem Esprit auf Platt, begleitet von United Baroque – eine humorvolle Hommage an Siegfried Lenz und Reimer Bull.

Ort & Uhrzeit: Ohnsorg-Theater, Heidi-Kabel-Platz 1, 20099 Hamburg · 19:30 Uhr

Preis: ab 32 €

Die wilde Nordsee – Natur, die sich nicht zähmen lässt

In den Zeise Kinos läuft am Abend eine HH-Premiere des Films „Die wilde Nordsee – Natur, die sich nicht zähmen lässt“. Dazu kommen Gäste aus dem Film- und Umweltkontext.

Ort & Uhrzeit: Zeise Kinos, Friedensallee 7-9, 22765 Hamburg · 20:00 Uhr

Preis: 12 €

The Embassy Café International – neue Menschen kennenlernen

Das Foyer des Thalia Theaters verwandelt sich in ein internationales Café, in dem bei Getränken und Gebäck miteinander gesprochen, gelernt, beraten und gelacht wird. Einfach vorbeikommen!

Ort & Uhrzeit: Thalia Gaußstraße, Gaußstraße, 22765 Hamburg · 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Preis: kostenlos

Comedy Duo mit neuer Bühnenshow

Das Musik-Comedy-Duo bringt sein neues Bühnenprogramm „Reis Against The Spülmachine – Tourlaub” ins Schmidt Theater – ein klassischer Feierabendtermin mit Humor und viel Musik.

Ort & Uhrzeit: Schmidt Theater, Spielbudenplatz 27-28, 20359 Hamburg · 19:00 Uhr

Preis: ab 25 €

Konzert im Dunkeln

In der Laeiszhalle wird der Saal für einen besonderen Konzertabend abgedunkelt, damit das Hören ganz in den Mittelpunkt rückt.

Ort & Uhrzeit: Laeiszhalle, Johannes-Brahms-Platz, 20355 Hamburg · 19:00 Uhr

Preis: ab 49 €

Noch mehr Kultur, Events und Tipps finden Sie auf unserer Rausgehen-Seite und auf MOPOP.

Gayle Tufts – „Please don’t Stop the Music“

Gayle Tufts steht mit einem neuen Abend zwischen Songs, Geschichten und ihrem typischen Dinglish-Humor auf der Bühne des Tivoli.

Ort & Uhrzeit: Schmidts Tivoli, Spielbudenplatz 24, 20359 Hamburg · 19:30 Uhr

Preis: ab 15,10 €

Get Up Comedy – open mic

Beim open mic auf der Reeperbahn geben sich 8-10 Comedians am Monta das mic in die Hand.

Ort & Uhrzeit: Comedy Club Hamburg, Talstraße 10-12, 20359 Hamburg · 20:00 Uhr

Preis: 16,75 €