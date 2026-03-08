Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Montag, 9. März 2026

KinderBeat: The Beatles und Mehr mit Apfel und Pommes

Musikduo Axel Bernhard & Stella Gómez spielt eigene Songs plus Beatles- und lateinamerikanische Klassiker kindgerecht für Familien.

Ort & Uhrzeit: Kultur Palast Hamburg, Öjendorfer Weg 30a, 22119 Hamburg · 10:00

Preis: ab 6,00 €

Frau Peterchens Mondfahrt

Figurentheater über eine Reise zum Mond, live mit Zeichnungen auf großer Leinwand (für Kinder/Familien).

Ort & Uhrzeit: Flachsland Hamburger Puppentheater, Bramfelder Straße 9, 22305 Hamburg · 10:00

Preis: Tickets ab 8,00 €

Freche Möwe – Stand Up Comedy

Open-Mic-Show mit mehreren Comedians, die neue Bits testen.

Ort & Uhrzeit: Indra Musikclub, Große Freiheit 64, 22767 Hamburg · 19:00

Preis: 12 bis 19 €

Lichtshow Infinity mit Live-Konzert

Audiovisuelle 360°-Lichtshow in der Kirche, kombiniert mit einem Live-Soundtrack (Ambient/Neo-Klassik).

Ort & Uhrzeit: Kulturkirche Altona, Bei der Johanniskirche 22, 22767 Hamburg · 19:00–19:45

Preis: 20 € Schüler & Studierende / 30 € alle anderen

Courtney Marie Andrews – The Valentine Tour

Singer/Songwriter/Americana-Konzert im Nochtspeicher.

Ort & Uhrzeit: Nochtspeicher, Bernhard-Nocht-Straße 69a, 20359 Hamburg · 20:00

Preis: ab 24,80 €

Der Herr der Ringe & der Hobbit – das Konzert

Filmmusik-Konzertabend mit Sinfonieorchester, Chor und Solist:innen – musikalische Reise nach Mittelerde.

Ort und Uhrzeit: Laeiszhalle (Großer Saal), Johannes-Brahms-Platz, 20355 Hamburg · 20:00

Preis: 55,55 €

Anna Dushime – 1000 letzte Dates (Lesung)

Lesung/Live-Programm rund ums Dating (basierend auf dem Buch „1000 letzte Dates“).

Ort & Uhrzeit: Centralkomitee, Steindamm 45, 20099 Hamburg · 20:00

Preis: 19,90 €