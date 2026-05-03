Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Montag, 4. Mai 2026

Geschichten finden in der Kinderbibliothek

Bilderbuchkino plus Entdecker-Runde durch die Kinderbibliothek (für Kinder ab 5 Jahren).

Ort & Uhrzeit: Zentralbibliothek (Kinderbibliothek, Ebene 1), Hühnerposten 1, 20097 Hamburg · 10:00–11:30 Uhr

Preis: kostenlos

Handpuppen-Theater – Leo Lausemaus

Handpuppen-Theater für Kinder (geeignet ab 2 Jahren) mit Geschichten rund um Familie, Kita und Freundschaft.

Ort & Uhrzeit: Horner Rennbahn, Rennbahnstraße 96, 22111 Hamburg · 16:00 Uhr

Preis: 12,34 €

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Burlesque-/Cabaret-Abend – Pulverlesque

Ein Traum aus Burlesque, Boylesque, Drag und Travestie. Eine Varieté-Show mit internationalem Ensemble.

Ort & Uhrzeit: Pulverfass Cabaret, Reeperbahn 147, 20359 Hamburg · 19:00 Uhr

Preis: ab 38 €

Podiumsdiskussion – Meinungsfreiheit

Diskussion zur Woche der Meinungsfreiheit über Grenzen, Missbrauch und Schutz von Meinungsfreiheit.

Ort & Uhrzeit: Zentralbibliothek (Hauptdeck, Ebene 1), Hühnerposten 1, 20097 Hamburg · 19:00–20:30 Uhr

Preis: kostenlos

Comedy-Show – Emmi & Willnowsky: „Best-of“

Comedy-Show zum 30-jährigen Bühnenjubiläum mit Songs, Sketchen und Klassikern des Duos.

Ort & Uhrzeit: Schmidts Tivoli, Spielbudenplatz 27-28, 20359 Hamburg · 19:30 Uhr

Preis: 15,10-61,30 €

Chor – Heaven Can Wait

Rund 35 Sängerinnen und Sänger im Alter zwischen 70 und 93 Jahren schmettern die Songs der Enkelgeneration.

Ort & Uhrzeit: St. Pauli Theater, Spielbudenplatz 29/30, 20359 Hamburg · 19:30 Uhr

Preis: 38-64 €

Noch mehr Kultur, Events und Tipps finden Sie auf unserer Rausgehen-Seite und auf MOPOP.

Stummfilm – Das Cabinet des Dr. Caligari

Stummfilmklassiker (1919) mit Live-Orgelbegleitung. Der wahnsinnige Dr. Caligari versetzt eine kleine norddeutsche Stadt in Angst und Schrecken versetzt.

Ort & Uhrzeit: Schulungshaus bei Hamburg Wasser, Wellingsbüttler Weg 25a, 22391 Hamburg · 19:30 Uhr

Preis: 11-27,50 €

Konzert – Warlord Colossus

Sein Sound mischt seine dynamischen Vocals mit düsteren Trap-Beats und aggressiven Instrumentals in creepy Soundscapes.

Ort & Uhrzeit: Headcrash, Hamburger Berg 13, 20359 Hamburg · 20:00 Uhr

Preis: 27,15 €