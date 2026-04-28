Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg
Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.
Mittwoch, 29. April 2026
Planetariumsshow – Das Geheimnis der Papierrakete
Eine familienfreundliche Reise durchs Sonnensystem im Sternentheater.
Ort & Uhrzeit: Planetarium Hamburg, Linnering 1, 22299 Hamburg · 10:45
Preis: Kinder 7,70 €; Erwachsene 12,30 €
Kinderoper – Stockhausen für Kinder: Michaels Reise
Kinderoper nach Karlheinz Stockhausen als Vormittagsvorstellung.
Ort & Uhrzeit: Hamburgische Staatsoper, Große Theaterstraße 25, 20354 Hamburg · 11:00
Preis: 28,00 €
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Kinderkino – „Pferd am Stiel – Ein Hobby-Horsing Abenteuer“
Film über zwei beste Freundinnenn und ihre Leidenschaft das Hobby-Horsing.
Ort & Uhrzeit: Zeise Kinos, Friedensallee 7-9, 22765 Hamburg · 16:15
Preis: 7,00 €
Stand-Up Comedy – SCHNACK
Open-Mic-Stand-up mit wechselndem Line-up am Mittwochabend.
Ort & Uhrzeit: Villa Viva, Schultzweg 4, 20097 Hamburg · 20:00
Preis: 20,00 €
Die große Mittanz-Party – DanceAlong
Mitmach-Party mit vorgezeigten Moves und „Club-Klassikern“ zum Mittanzen.
Ort & Uhrzeit: Cascadas, Ferdinandstr. 12, 20095 Hamburg · 20:00
Preis: 14,90 €
Poetry Slam – Kampf der Künste
Poetry Slam von „Kampf der Künste“ im Zeise, Start um 20 Uhr.
Ort & Uhrzeit: Zeise Kinos, Friedensallee 7-9, 22765 Hamburg · 20:00
Preis: 11 €
Theater – Zünzle
Ein Kammerspiel über Erinnerung, Verlust und die besondere Beziehung zwischen Enkelin und Großmutter.
Ort & Uhrzeit: Gaußstraße Box, Gaußstraße 190, 22765 Hamburg · 20:00
Preis: 20 €
Live-Jazz – Phil Steen Trio
Livejazz in gemütlicher Baratmosphäre mit dem Phil Steen Trio.
Ort & Uhrzeit: Pony Bar, Allende-Platz 1, 20146 Hamburg · 20:30
Preis: kostenlos
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Kriminalkomödie – Ein gemeiner Trick
Kriminalkomödie um ein tödliches Spiel aus Täuschung und Verdacht.
Ort & Uhrzeit: Komödie Winterhuder Fährhaus, Hudtwalckerstr. 13, 22299 Hamburg · 19:30
Preis: ab 28 €
Studiokonzert – Studierende an der Gitarre
Studierende aus der Klasse von Prof. Jens Wagner spielen ein Gitarrenkonzert im Mendelssohn-Saal (Anmeldung erforderlich).
Ort & Uhrzeit: Hochschule für Musik und Theater, Harvestehuder Weg 12, 20148 Hamburg · 18:30
Preis: kostenlos
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