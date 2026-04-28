Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Mittwoch, 29. April 2026

Planetariumsshow – Das Geheimnis der Papierrakete

Eine familienfreundliche Reise durchs Sonnensystem im Sternentheater.

Ort & Uhrzeit: Planetarium Hamburg, Linnering 1, 22299 Hamburg · 10:45

Preis: Kinder 7,70 €; Erwachsene 12,30 €

Kinderoper – Stockhausen für Kinder: Michaels Reise

Kinderoper nach Karlheinz Stockhausen als Vormittagsvorstellung.

Ort & Uhrzeit: Hamburgische Staatsoper, Große Theaterstraße 25, 20354 Hamburg · 11:00

Preis: 28,00 €

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Kinderkino – „Pferd am Stiel – Ein Hobby-Horsing Abenteuer“

Film über zwei beste Freundinnenn und ihre Leidenschaft das Hobby-Horsing.

Ort & Uhrzeit: Zeise Kinos, Friedensallee 7-9, 22765 Hamburg · 16:15

Preis: 7,00 €

Stand-Up Comedy – SCHNACK

Open-Mic-Stand-up mit wechselndem Line-up am Mittwochabend.

Ort & Uhrzeit: Villa Viva, Schultzweg 4, 20097 Hamburg · 20:00

Preis: 20,00 €

Die große Mittanz-Party – DanceAlong

Mitmach-Party mit vorgezeigten Moves und „Club-Klassikern“ zum Mittanzen.

Ort & Uhrzeit: Cascadas, Ferdinandstr. 12, 20095 Hamburg · 20:00

Preis: 14,90 €

Poetry Slam – Kampf der Künste

Poetry Slam von „Kampf der Künste“ im Zeise, Start um 20 Uhr.

Ort & Uhrzeit: Zeise Kinos, Friedensallee 7-9, 22765 Hamburg · 20:00

Preis: 11 €

Theater – Zünzle

Ein Kammerspiel über Erinnerung, Verlust und die besondere Beziehung zwischen Enkelin und Großmutter.

Ort & Uhrzeit: Gaußstraße Box, Gaußstraße 190, 22765 Hamburg · 20:00

Preis: 20 €

Live-Jazz – Phil Steen Trio

Livejazz in gemütlicher Baratmosphäre mit dem Phil Steen Trio.

Ort & Uhrzeit: Pony Bar, Allende-Platz 1, 20146 Hamburg · 20:30

Preis: kostenlos

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Kriminalkomödie – Ein gemeiner Trick

Kriminalkomödie um ein tödliches Spiel aus Täuschung und Verdacht.

Ort & Uhrzeit: Komödie Winterhuder Fährhaus, Hudtwalckerstr. 13, 22299 Hamburg · 19:30

Preis: ab 28 €

Studiokonzert – Studierende an der Gitarre

Studierende aus der Klasse von Prof. Jens Wagner spielen ein Gitarrenkonzert im Mendelssohn-Saal (Anmeldung erforderlich).

Ort & Uhrzeit: Hochschule für Musik und Theater, Harvestehuder Weg 12, 20148 Hamburg · 18:30

Preis: kostenlos