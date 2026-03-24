Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Mittwoch, 25. März 2026

Mit Juri durchs Sonnensystem – Reise durchs All

Eine kindgerechte Reise durchs All, bei der Kinder ab 5 Jahren Juri auf seiner Tour zu Sonne, Mond und Planeten begleiten.

Ort & Uhrzeit: Planetarium Hamburg, Linnering 1, 22299 Hamburg · 09:30 Uhr

Preis: Kinder 7,70 €; Erwachsene 12,30 €

Geschichten-Spielplatz für die ganz Kleinen

Mit Tischtheater und Bilderbüchern wird gemeinsam vorgelesen – danach ist Zeit für Stapel- und Legespiele. Von 1 bis 3 jahren.

Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Holstenstraße, Norderreihe 5–7, 22767 Hamburg · 15:00 Uhr

Preis: kostenlos

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Proof by David Auburn – Theaterstück auf Englisch

Ein englischsprachiges Drama über Familie, Vertrauen und die Frage, wem ein sensationeller mathematischer Beweis wirklich gehört.

Ort & Uhrzeit: The English Theatre of Hamburg, Lerchenfeld 14, 22081 Hamburg · 19:30 Uhr

Preis: ab 28 €

Jungs vun de Waterkant – Theaterstück

Ein Abend über die Karriere der Gebrüder Wolf – mit Liedern und Hamburger Zeitgeschichte.

Ort & Uhrzeit: Ohnsorg-Theater, Heidi-Kabel-Platz 1, 20099 Hamburg · 19:30 Uhr

Preis: ab 12,32 €

Katta Standup Comedy Show

Open-Mic-Abend mit mehreren Comedians, die neues Material testen.

Ort & Uhrzeit: Hafenbahnhof, Große Elbstraße 276, 22767 Hamburg · 20:00 Uhr

Preis: 7,99 €

Live-Jazz-Session: Phil Steen Group

Der Mittwoch in der Pony Bar gehört dem Jazz – diesmal mit der Phil Steen Group.

Ort & Uhrzeit: Pony Bar, Allende-Platz 1, 20146 Hamburg · 20:30 Uhr

Preis: kostenlos

Afrotonic – Clubnacht mit Afro-Beats

Clubnacht mit Afro-Beats/Afrohouse/Amapiano im Golden Pudel Club.

Ort & Uhrzeit: Golden Pudel Club, St. Pauli Fischmarkt 27, 20359 Hamburg · 21:00 Uhr

Preis: ca. 12 €

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Panik City – Udo Lindenbergs Multimedia Erlebnis

Interaktive, geführte Multimedia-Tour mit VR/AR durch Udo Lindenbergs Welt auf St. Pauli (90 Minuten, familiengeeignet).

Ort & Uhrzeit: Panik City, Spielbudenplatz 21/22, 20359 Hamburg · verschiedene Uhrzeiten

Preis: 24,50 €

Art Jam – offene Kreativ-Stunde

Offene Kreativ-Session zum Zeichnen/Malen/Handarbeit – Materialien sind da, eigene Sachen sind willkommen.

Ort & Uhrzeit: Haus 73, Schulterblatt 73, 20357 Hamburg · 19:00 Uhr

Preis: auf Spendenbasis