Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Mittwoch, 22. April 2026

Kinderoper – Michaels Reise

Kinderoper/Erlebnisformat rund um Karlheinz Stockhausen – empfohlen ab 6 Jahren.

Ort & Uhrzeit: Hamburgische Staatsoper, Große Theaterstraße 25, 20354 Hamburg · 11 Uhr

Preis: 28 €

Planetariumsshow – Das Geheimnis der Papierrakete

Familien-Show ab 6 Jahren: Zwei Kinder fliegen mit einer selbstgebauten „Papierrakete“ durch unser Sonnensystem.

Ort & Uhrzeit: Planetarium Hamburg, Linnering 1, 22299 Hamburg · 10.45 Uhr

Preis: Kinder 7,70 €; Erwachsene 12,30 €

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Nachtflohmarkt – Rindermarkthalle

Abend-Flohmarkt unter freiem Himmel mit rund 80 Ständen, Foodtrucks und Musik.

Ort & Uhrzeit: Neuer Kamp 31, 20359 Hamburg · 18–22 Uhr

Preis: kostenlos

Theaterstück – Was ihr wollt

Shakespeare-Komödie in einer aktuellen Inszenierung am großen Haus.

Ort & Uhrzeit: Thalia Theater, Alstertor 1, 20095 Hamburg · 19.30 Uhr

Preis: ab 13 €

Comedyshow – Diary Slam

Poetry-Format: Leute lesen (oft sehr private) Tagebuchtexte – das Publikum kürt den Champion des Abends.

Ort & Uhrzeit: Grüner Jäger, Neuer Pferdemarkt 36, 20359 Hamburg · 20 Uhr

Preis: AK 10 €

Pub Quiz – Pinot & Becks

Kneipenquiz-Abend mit Fragenrunden in entspannter Bar-Atmosphäre.

Ort & Uhrzeit: Pinot & Becks, Lindenallee 37, 20259 Hamburg · 19–21.30 Uhr

Preis: 5,90 €

Lesung – Philosophisches Café

Gesprächsabend mit Maria-Sibylla Lotter über „Opfer sein!“ und neue Selbstbilder.

Ort & Uhrzeit: Literaturhaus Hamburg, Schwanenwik 38, 22087 Hamburg · 19 Uhr

Preis: 16 €

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Theaterstück – keine Aufstiegsgeschichte

Theaterabend nach Olivier Davids Buch über Armut und Psyche – als Stückentwicklung fürs Ensemble.

Ort & Uhrzeit: Ernst Deutsch Theater, Friedrich-Schütter-Platz 1, 22087 Hamburg · 19.30 Uhr

Preis: ab 31 €

Eine Art Solokonzert – Jan Plewka mit Band

Konzertabend mit Jan Plewka (u. a. Selig) und Band auf Kampnagel.

Ort & Uhrzeit: Kampnagel Hamburg, Jarrestraße 20, 22303 Hamburg · 20 Uhr

Preis: ab 38,50 €