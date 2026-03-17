Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Mittwoch, 18. März 2026

Polaris und das Rätsel der Polarnacht – Planetarium

Ein kindgerechtes Weltraum-Abenteuer im Sternentheater rund um Pinguin James und Eisbär Vladimir.

Ort & Uhrzeit: Planetarium Hamburg, Linnering 1 (Stadtpark), 22299 Hamburg · 10:45 Uhr

Preis: ab 12,30 €

Bilderbuchkino: Die kleine Rittereule und der frühe Vogel

Vorlesen mit groß projizierten Bildern für Kinder im Grundschul- und Vorschulalter.

Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Niendorf, Tibarg 41 (im Tibarg-Center), 22459 Hamburg · 16:30 Uhr

Preis: kostenlos

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PUB QUIZ – Kategorisch Fragwürdig

Kneipenquiz mit drei Runden jenseits von Standard-ABCD-Fragen. Teamspiel mit viel Zufall und Wissen.

Ort & Uhrzeit: Molotow, Reeperbahn 136, 20359 Hamburg · 19:00 Uhr

Preis: 5,00 €

Freche Möwe – Stand-Up Comedy

Stand-up-Show mit wechselndem Line-up aus Hamburger Comedyszene und neuen Bits auf der Bühne.

Ort & Uhrzeit: Ernst Deutsch Theater, Friedrich-Schütter-Platz 1, 22087 Hamburg · 19:00 Uhr

Preis: ab 20,00 €

Il Trovatore – Oper

Verdis Opernklassiker als Abendvorstellung im Großen Haus der Staatsoper.

Ort & Uhrzeit: Hamburgische Staatsoper – Großes Haus, Dammtorstraße 28, 20354 Hamburg · 19:00 Uhr

Preis: ab 12 €

Wonder Wednesday (WunderBar)

Game-Night-Feeling mit Drinks, danach Party-Vibe im Kiez – queerfriendly und niedrigschwellig.

Ort & Uhrzeit: WunderBar Hamburg, Talstraße 14, 20359 Hamburg · 20:00 Uhr (bis 03:00 Uhr)

Preis: kostenlos

Der Sandmann – Theaterstück

Schauerromantisches Schauspiel nach E. T. A. Hoffmann über Angst, Wahrnehmung und Wahnsinn.

Ort & Uhrzeit: Theater das Zimmer, Washingtonallee 42, 22111 Hamburg · 20:00 Uhr

Preis: ab 22 €

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Ole Waschkau – Live Comedy-Show

Solo-Stand-up über 90er-Nostalgie und Gegenwartssatire in Club-Atmosphäre.

Ort & Uhrzeit: Moin Comedy Club (Universo Tango), Beim Grünen Jäger 6A, 20359 Hamburg · 20:00–22:00 Uhr

Preis: 19 €

The Growlers – Konzert

Rock/Alternative-Konzert am späten Abend im Bunker-Club am Heiligengeistfeld.

Ort & Uhrzeit: Uebel & Gefährlich, Feldstraße 66, 20359 Hamburg · 21:00 Uhr

Preis: 37,70 €