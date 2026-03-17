mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Elphi in Hamburg – einer der Top-Venues für Events.

Elphi in Hamburg – eine der Top-Venues für Events Foto: picture alliance / Zoonar | Êrik Lattwein

  • Hamburg

Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg

kommentar icon
arrow down

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Mittwoch, 18. März 2026

Polaris und das Rätsel der Polarnacht – Planetarium

Ein kindgerechtes Weltraum-Abenteuer im Sternentheater rund um Pinguin James und Eisbär Vladimir.
Ort & Uhrzeit: Planetarium Hamburg, Linnering 1 (Stadtpark), 22299 Hamburg · 10:45 Uhr
Preis: ab 12,30 €

Bilderbuchkino: Die kleine Rittereule und der frühe Vogel

Vorlesen mit groß projizierten Bildern für Kinder im Grundschul- und Vorschulalter.
Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Niendorf, Tibarg 41 (im Tibarg-Center), 22459 Hamburg · 16:30 Uhr
Preis: kostenlos

Verpassen war gestern! Der MOPOP-Kulturnewsletter weiß Bescheid. Musik, Theater und Kino, Ausstellungen, Festivals und Literatur: Wir haben die besten Tipps und sagen Ihnen, was sich wirklich lohnt. Immer donnerstags. Immer persönlich. Immer kurz und knapp. Und immer direkt in Ihr Postfach. Natürlich kostenlos. Hier klicken und anmelden.

PUB QUIZ – Kategorisch Fragwürdig

Kneipenquiz mit drei Runden jenseits von Standard-ABCD-Fragen. Teamspiel mit viel Zufall und Wissen.
Ort & Uhrzeit: Molotow, Reeperbahn 136, 20359 Hamburg · 19:00 Uhr
Preis: 5,00 €

Freche Möwe – Stand-Up Comedy

Stand-up-Show mit wechselndem Line-up aus Hamburger Comedyszene und neuen Bits auf der Bühne.
Ort & Uhrzeit: Ernst Deutsch Theater, Friedrich-Schütter-Platz 1, 22087 Hamburg · 19:00 Uhr
Preis: ab 20,00 €

Il Trovatore – Oper

Verdis Opernklassiker als Abendvorstellung im Großen Haus der Staatsoper.
Ort & Uhrzeit: Hamburgische Staatsoper – Großes Haus, Dammtorstraße 28, 20354 Hamburg · 19:00 Uhr
Preis: ab 12 €

Wonder Wednesday (WunderBar)

Game-Night-Feeling mit Drinks, danach Party-Vibe im Kiez – queerfriendly und niedrigschwellig.
Ort & Uhrzeit: WunderBar Hamburg, Talstraße 14, 20359 Hamburg · 20:00 Uhr (bis 03:00 Uhr)
Preis: kostenlos

Der Sandmann – Theaterstück

Schauerromantisches Schauspiel nach E. T. A. Hoffmann über Angst, Wahrnehmung und Wahnsinn.
Ort & Uhrzeit: Theater das Zimmer, Washingtonallee 42, 22111 Hamburg · 20:00 Uhr
Preis: ab 22 €

Noch mehr Kultur, Events und Tipps finden Sie auf unserer Rausgehen-Seite und auf MOPOP.

Ole Waschkau – Live Comedy-Show

Solo-Stand-up über 90er-Nostalgie und Gegenwartssatire in Club-Atmosphäre.
Ort & Uhrzeit: Moin Comedy Club (Universo Tango), Beim Grünen Jäger 6A, 20359 Hamburg · 20:00–22:00 Uhr
Preis: 19 €

The Growlers – Konzert

Rock/Alternative-Konzert am späten Abend im Bunker-Club am Heiligengeistfeld.
Ort & Uhrzeit: Uebel & Gefährlich, Feldstraße 66, 20359 Hamburg · 21:00 Uhr
Preis: 37,70 €

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test