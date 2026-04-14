Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Mittwoch, 15. April 2026

Der kleine Tag – Planetarium

Eine kindgerechte Fulldome-Show rund um einen kleinen „Tag“, der die Welt entdecken will.

Ort & Uhrzeit: Planetarium Hamburg, Linnering 1, 22303 Hamburg · 09:30 Uhr

Preis: Kinder 7,70 €; Erwachsene 12,30 €

Familientag auf dem Hamburger DOM

Jeden Mittwoch gibt’s auf dem DOM ermäßigte Preise und Familien-Angebote (u. a. Rabatte bis zu 30 % an Fahr-, Spiel- und Gastronomie-Ständen).

Ort & Uhrzeit: Hamburger DOM (Heiligengeistfeld), 20359 Hamburg · 15:00–23:00 Uhr

Preis: kostenlos

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Nachtflohmarkt an der Rindermarkthalle St. Pauli

Abend-Flohmarkt mit rund 80 Ständen (Secondhand, Möbel, Platten, Kunst) plus Foodtrucks.

Ort & Uhrzeit: Rindermarkthalle St. Pauli, Neuer Kamp 31, 20359 Hamburg · 18:00–22:00 Uhr

Preis: kostenlos

Topspin– Techno-Tischtennis

Tischtennis-Rundlauf trifft DJ-Set – „Rave-Atmosphäre“ im Schrødingers.

Ort & Uhrzeit: Schrødingers am Schanzenpark, Schröderstiftstraße 7, 20146 Hamburg · 18:00 Uhr

Preis: 5 €

Pubquiz – F+K

Kneipenquiz-Abend im Freundlich+Kompetent – Anmeldung direkt am Abend.

Ort & Uhrzeit: Freundlich+Kompetent, Hamburger Str. 13, 22083 Hamburg · 19:00 Uhr

Preis: kostenlos

Oper – Frauenliebe und -sterben

Die Zeiten ändern sich, der Ort nicht. Schumanns Liederzyklus Frauenliebe und -leben: Begehren wir in allen Zeiten gleich?

Ort & Uhrzeit: Hamburgische Staatsoper – Großes Haus, Dammtorstraße 28, 20354 Hamburg · 19:00 Uhr

Preis: ab 13 €

Bühnenshow – Spuren im Sand

Songs von Howard Carpendale, mit denen Heinz Peter Lengkeit zusammen mit Peter Engelhardt an der Gitarre die Geschichte eines Lebens erzählt.

Ort & Uhrzeit: Schmidt Theater, Spielbudenplatz 27–28, 20359 Hamburg · 19:00 Uhr

Preis: ab 21,70 €

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Dem Pöbel zur Freude – Die Lesebühne

Monatliche Mixshow aus Texten, Stand-up, Cartoons und Musik.

Ort & Uhrzeit: Centralkomitee, Steindamm 45, 20099 Hamburg · 20:00 Uhr

Preis: 17,80 €

Konzert – The Cribs

Indie-Rock-Konzert im Kent Club.

Ort & Uhrzeit: Kent Club, Stresemannstr. 163, 22769 Hamburg · 20:00 Uhr

Preis: 29,45 €