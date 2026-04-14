Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg
Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.
Mittwoch, 15. April 2026
Der kleine Tag – Planetarium
Eine kindgerechte Fulldome-Show rund um einen kleinen „Tag“, der die Welt entdecken will.
Ort & Uhrzeit: Planetarium Hamburg, Linnering 1, 22303 Hamburg · 09:30 Uhr
Preis: Kinder 7,70 €; Erwachsene 12,30 €
Familientag auf dem Hamburger DOM
Jeden Mittwoch gibt’s auf dem DOM ermäßigte Preise und Familien-Angebote (u. a. Rabatte bis zu 30 % an Fahr-, Spiel- und Gastronomie-Ständen).
Ort & Uhrzeit: Hamburger DOM (Heiligengeistfeld), 20359 Hamburg · 15:00–23:00 Uhr
Preis: kostenlos
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Nachtflohmarkt an der Rindermarkthalle St. Pauli
Abend-Flohmarkt mit rund 80 Ständen (Secondhand, Möbel, Platten, Kunst) plus Foodtrucks.
Ort & Uhrzeit: Rindermarkthalle St. Pauli, Neuer Kamp 31, 20359 Hamburg · 18:00–22:00 Uhr
Preis: kostenlos
Topspin– Techno-Tischtennis
Tischtennis-Rundlauf trifft DJ-Set – „Rave-Atmosphäre“ im Schrødingers.
Ort & Uhrzeit: Schrødingers am Schanzenpark, Schröderstiftstraße 7, 20146 Hamburg · 18:00 Uhr
Preis: 5 €
Pubquiz – F+K
Kneipenquiz-Abend im Freundlich+Kompetent – Anmeldung direkt am Abend.
Ort & Uhrzeit: Freundlich+Kompetent, Hamburger Str. 13, 22083 Hamburg · 19:00 Uhr
Preis: kostenlos
Oper – Frauenliebe und -sterben
Die Zeiten ändern sich, der Ort nicht. Schumanns Liederzyklus Frauenliebe und -leben: Begehren wir in allen Zeiten gleich?
Ort & Uhrzeit: Hamburgische Staatsoper – Großes Haus, Dammtorstraße 28, 20354 Hamburg · 19:00 Uhr
Preis: ab 13 €
Bühnenshow – Spuren im Sand
Songs von Howard Carpendale, mit denen Heinz Peter Lengkeit zusammen mit Peter Engelhardt an der Gitarre die Geschichte eines Lebens erzählt.
Ort & Uhrzeit: Schmidt Theater, Spielbudenplatz 27–28, 20359 Hamburg · 19:00 Uhr
Preis: ab 21,70 €
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Dem Pöbel zur Freude – Die Lesebühne
Monatliche Mixshow aus Texten, Stand-up, Cartoons und Musik.
Ort & Uhrzeit: Centralkomitee, Steindamm 45, 20099 Hamburg · 20:00 Uhr
Preis: 17,80 €
Konzert – The Cribs
Indie-Rock-Konzert im Kent Club.
Ort & Uhrzeit: Kent Club, Stresemannstr. 163, 22769 Hamburg · 20:00 Uhr
Preis: 29,45 €
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