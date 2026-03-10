mopo plus logo
Elphi in Hamburg – einer der Top-Venues für Events.

Events in Hamburg: Kultur, Konzerte, Shows & mehr. Foto: picture alliance / HOCH ZWEI | Juergen Tap

Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Mittwoch, 11. März 2026

Mitmach-Workshop: „Was heißt hier Heimat? Ein Perspektivwechsel“

Meine kreative Odyssee – Auf Kurs durch Inseln & Ideen, ein Mitmach-Workshop für Kinder ab 7 Jahren.
Ort & Uhrzeit: Altonaer Museum, Museumstraße 23, 22765 Hamburg · 10:00–13:00 Uhr
Preis: kostenlos

Bunte Spuren – Ferien Druck Labor für Kinder

Drei Tage Druckwerkstatt im fuxLAB: schneiden, rollen, drucken für Kinder ab 7 Jahren.
Ort & Uhrzeit: cantina fux & ganz GmbH (fuxLAB), Bodenstedtstraße 16, 22765 Hamburg · 10:00–14:00 Uhr
Preis: kostenlos

Orgelmusik zur Mittagszeit

30 Minuten Orgelmusik genießen (u. a. Bach) in der Hauptkirche St. Katharinen.
Ort & Uhrzeit: Hauptkirche St. Katharinen, Katharinenkirchhof 1, 20457 Hamburg · 12:30–13:00 Uhr
Preis: kostenlos

PROOF – The English Theatre of Hamburg

Pulitzer-prämiertes Theaterstück über Familie, Vertrauen und Genialität.
Ort & Uhrzeit: The English Theatre of Hamburg, Lerchenfeld 14, 22081 Hamburg · 19:30 Uhr
Preis: Tickets ab 29,00 €

Ballett Fast Forward – Hamburgische Staatsoper

Ballettabend „Kein Zurück“ – Eine Reise durch 90 Jahre Tanzgeschichte.
Ort & Uhrzeit: Hamburgische Staatsoper – Großes Haus, Dammtorstraße 28, 20354 Hamburg · 19:30 Uhr
Preis: 6 bis 109 €

Stand-Up Comedy Show – Hafenbahnhof Altona

Open-Mic-Abend mit mehreren Comedians in uriger Hafen-Atmosphäre.
Ort & Uhrzeit: Hafenbahnhof, Große Elbstraße 276, 22767 Hamburg · 20:00 Uhr
Preis: 7,99 €

Hällas „Panorama Tour” – Konzert

Konzertabend im Uebel & Gefährlich des schwedischen Quintetts.
Ort & Uhrzeit: Uebel & Gefährlich, Feldstraße 66, 20359 Hamburg · 20:00 Uhr
Preis: 32,05 €

