Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Mittwoch, 11. März 2026

Mitmach-Workshop: „Was heißt hier Heimat? Ein Perspektivwechsel“

Meine kreative Odyssee – Auf Kurs durch Inseln & Ideen, ein Mitmach-Workshop für Kinder ab 7 Jahren.

Ort & Uhrzeit: Altonaer Museum, Museumstraße 23, 22765 Hamburg · 10:00–13:00 Uhr

Preis: kostenlos

Bunte Spuren – Ferien Druck Labor für Kinder

Drei Tage Druckwerkstatt im fuxLAB: schneiden, rollen, drucken für Kinder ab 7 Jahren.

Ort & Uhrzeit: cantina fux & ganz GmbH (fuxLAB), Bodenstedtstraße 16, 22765 Hamburg · 10:00–14:00 Uhr

Preis: kostenlos

Verpassen war gestern! Der MOPOP-Kulturnewsletter weiß Bescheid. Musik, Theater und Kino, Ausstellungen, Festivals und Literatur: Wir haben die besten Tipps und sagen Ihnen, was sich wirklich lohnt. Immer donnerstags. Immer persönlich. Immer kurz und knapp. Und immer direkt in Ihr Postfach. Natürlich kostenlos. Hier klicken und anmelden.

Orgelmusik zur Mittagszeit

30 Minuten Orgelmusik genießen (u. a. Bach) in der Hauptkirche St. Katharinen.

Ort & Uhrzeit: Hauptkirche St. Katharinen, Katharinenkirchhof 1, 20457 Hamburg · 12:30–13:00 Uhr

Preis: kostenlos

PROOF – The English Theatre of Hamburg

Pulitzer-prämiertes Theaterstück über Familie, Vertrauen und Genialität.

Ort & Uhrzeit: The English Theatre of Hamburg, Lerchenfeld 14, 22081 Hamburg · 19:30 Uhr

Preis: Tickets ab 29,00 €

Ballett Fast Forward – Hamburgische Staatsoper

Ballettabend „Kein Zurück“ – Eine Reise durch 90 Jahre Tanzgeschichte.

Ort & Uhrzeit: Hamburgische Staatsoper – Großes Haus, Dammtorstraße 28, 20354 Hamburg · 19:30 Uhr

Preis: 6 bis 109 €

Noch mehr Kultur, Events und Tipps finden Sie auf unserer Rausgehen-Seite und auf MOPOP.

Stand-Up Comedy Show – Hafenbahnhof Altona

Open-Mic-Abend mit mehreren Comedians in uriger Hafen-Atmosphäre.

Ort & Uhrzeit: Hafenbahnhof, Große Elbstraße 276, 22767 Hamburg · 20:00 Uhr

Preis: 7,99 €

Hällas „Panorama Tour” – Konzert

Konzertabend im Uebel & Gefährlich des schwedischen Quintetts.

Ort & Uhrzeit: Uebel & Gefährlich, Feldstraße 66, 20359 Hamburg · 20:00 Uhr

Preis: 32,05 €