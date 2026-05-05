Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Mittwoch, 6. Mai 2026

Planetarium – das Geheimnis der Papierrakete

Eine familienfreundliche Reise durchs Sonnensystem – mit einer „Papierrakete“ von Planet zu Planet (ab 6 Jahren geeignet).

Ort & Uhrzeit: Planetarium Hamburg, Linnering 1 (Stadtpark), 22299 Hamburg · 09:30

Preis: 12,30 €

Bilderbuchkino für Kinder

Vorlesen mit groß projizierten Bildern am Smartboard – ohne Anmeldung, für Kinder ab 4 Jahren.

Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Neugraben, Neugrabener Markt 7, 21149 Hamburg · 16:00

Preis: kostenlos

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Theater (auf Englisch) – „All New People”

Englischsprachige Komödie über vier Fremde, die in einer Nacht unerwartet aufeinanderprallen.

Ort & Uhrzeit: The English Theatre of Hamburg, Lerchenfeld 14, 22081 Hamburg · 19:30–22:00

Preis: 22,00–42,00 €

Oper – Hoffmanns Erzählungen

Offenbachs Opernfantasie um Kunst, Liebe und Abgründe – in der Hamburger Kammeroper im Allee Theater.

Ort & Uhrzeit: Hamburger Kammeroper (Allee Theater), Max-Brauer-Allee 76, 22765 Hamburg · 19:30

Preis: ab 39,20 €

Konzert – Billy Cobham

Jazzrock-/Fusion-Legende Billy Cobham live im Nica Jazz Club.

Ort & Uhrzeit: Nica Jazz Club, Alter Wall 20, 20457 Hamburg · 20:00

Preis: ab 72,09 €

Orangen Poetry Slam

Poetry-Slam-Abend mit Moderator im orangefarbenen Anzug und Publikumswertung – Trophäe: eine goldene Orange.

Ort & Uhrzeit: Taugenichts Bar, Holstenstraße 192, 22765 Hamburg · Einlass 19:30, Beginn 20:00 (bis ca. 22:00)

Preis: 8,00 € (nur Abendkasse)

Stand-up-Comedy

Stand-up-Show mit wechselnden Comedians in Club-Atmosphäre.

Ort & Uhrzeit: Q-Bar Eimsbüttel, Hartwig-Hesse-Straße 6, 20257 Hamburg · 20:00

Preis: 5,99 – 9,99 €

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Theaterstück – Jane Eyre

Kammerspiel-Version des Romans – konzentriert auf zwei Schauspielerinnen.

Ort & Uhrzeit: Theater das Zimmer, Washingtonallee 42, 22111 Hamburg · 20:00

Preis: ab 22,00 €

Science Slam

Wissenschaft kurz, unterhaltsam und kompetitiv – Publikumsvoting inklusive.

Ort & Uhrzeit: Uebel und Gefährlich, Feldstraße 66, 20359 Hamburg · 20:00–22:30

Preis: 11,00–17,00 €