Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Mittwoch, 4. März 2026

Panik City – Udo Lindenbergs Multimedia Erlebnis

Geführte Multimedia-Tour mit AR/VR-Elementen rund um Udo Lindenberg – als wetterfester Familienausflug auf St. Pauli.

Ort & Uhrzeit: Panik City, Spielbudenplatz 21/22, 20359 Hamburg · 09:00–18:00 Uhr

Preis: ab 24,50 €

Die Werkstatt der Schmetterlinge – Vorstellungen

Figurentheater über Erfindungsgeist und Mut zum eigenen Traum (Altersempfehlung: 5–12 Jahre).

Ort & Uhrzeit: Flachsland – Hamburger Puppentheater, Bramfelder Straße 9, 22305 Hamburg · 10:00 Uhr

Preis: ab 8,00 €

Sprach- und Kulturaustausch in Hamburg – Social Melting Pot

Offenes internationales Treffen zum Kennenlernen und Quatschen in lockerer Bar-Atmosphäre.

Ort & Uhrzeit: Grüner Jäger, Neuer Pferdemarkt 36, 20357 Hamburg · 19:00–23:00 Uhr

Preis: kostenlos

Freche Möwe – Stand-Up Comedy im Ernst Deutsch Theater

Stand-up-Abend mit wechselndem Line-up in Theater-Setting.

Ort & Uhrzeit: Ernst Deutsch Theater, Friedrich-Schütter-Platz 1, 22087 Hamburg · 19:00–21:15 Uhr

Preis: 16,32–20,53 €

Schanzenbingo mit Frida – Bar-Abend

Klassisches Bingo mit Moderation und Gewinnen in der Pinot & Becks Bar.

Ort & Uhrzeit: Pinot & Becks, Lindenallee 37, 20259 Hamburg · 19:30 Uhr

Preis: 2,00 €

Werner Momsen – Vorstellung

Werner Momsen – ein Programm rund um Natur, Evolution und Alltagsbeobachtungen.

Ort & Uhrzeit: Alma Hoppes Lustspielhaus, Ludolfstraße 53, 20249 Hamburg · 20:00 Uhr

Preis: ab 22,55 €

Comedy Spotlight – Monthly English Comedy Special

Englischsprachige Stand-up-Show mit mehreren Acts im Club auf der Großen Freiheit.

Ort & Uhrzeit: Indra Musikclub, Große Freiheit 64, 22767 Hamburg · 20:00–22:00 Uhr

Preis: 23,69 €

Mattyeux – Konzert

Konzertabend im KNUST (Indie/Pop).

Ort & Uhrzeit: KNUST Hamburg, Neuer Kamp 30, 20357 Hamburg · 20:00 Uhr

Preis: ab 26,20 €