Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg
Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.
Mittwoch, 4. März 2026
Panik City – Udo Lindenbergs Multimedia Erlebnis
Geführte Multimedia-Tour mit AR/VR-Elementen rund um Udo Lindenberg – als wetterfester Familienausflug auf St. Pauli.
Ort & Uhrzeit: Panik City, Spielbudenplatz 21/22, 20359 Hamburg · 09:00–18:00 Uhr
Preis: ab 24,50 €
Die Werkstatt der Schmetterlinge – Vorstellungen
Figurentheater über Erfindungsgeist und Mut zum eigenen Traum (Altersempfehlung: 5–12 Jahre).
Ort & Uhrzeit: Flachsland – Hamburger Puppentheater, Bramfelder Straße 9, 22305 Hamburg · 10:00 Uhr
Preis: ab 8,00 €
Sprach- und Kulturaustausch in Hamburg – Social Melting Pot
Offenes internationales Treffen zum Kennenlernen und Quatschen in lockerer Bar-Atmosphäre.
Ort & Uhrzeit: Grüner Jäger, Neuer Pferdemarkt 36, 20357 Hamburg · 19:00–23:00 Uhr
Preis: kostenlos
Freche Möwe – Stand-Up Comedy im Ernst Deutsch Theater
Stand-up-Abend mit wechselndem Line-up in Theater-Setting.
Ort & Uhrzeit: Ernst Deutsch Theater, Friedrich-Schütter-Platz 1, 22087 Hamburg · 19:00–21:15 Uhr
Preis: 16,32–20,53 €
Schanzenbingo mit Frida – Bar-Abend
Klassisches Bingo mit Moderation und Gewinnen in der Pinot & Becks Bar.
Ort & Uhrzeit: Pinot & Becks, Lindenallee 37, 20259 Hamburg · 19:30 Uhr
Preis: 2,00 €
Werner Momsen – Vorstellung
Werner Momsen – ein Programm rund um Natur, Evolution und Alltagsbeobachtungen.
Ort & Uhrzeit: Alma Hoppes Lustspielhaus, Ludolfstraße 53, 20249 Hamburg · 20:00 Uhr
Preis: ab 22,55 €
Comedy Spotlight – Monthly English Comedy Special
Englischsprachige Stand-up-Show mit mehreren Acts im Club auf der Großen Freiheit.
Ort & Uhrzeit: Indra Musikclub, Große Freiheit 64, 22767 Hamburg · 20:00–22:00 Uhr
Preis: 23,69 €
Mattyeux – Konzert
Konzertabend im KNUST (Indie/Pop).
Ort & Uhrzeit: KNUST Hamburg, Neuer Kamp 30, 20357 Hamburg · 20:00 Uhr
Preis: ab 26,20 €
