Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Freitag, 27. März 2026

Lego-Nachmittag – Bücherhalle Jenfelder Au

Offener Spielenachmittag für Kleinkinder (mit Begleitung) zum Bauen und Ausprobieren.

Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Jenfelder Au, Charlottenburger Straße 1, 22045 Hamburg · 14:30–17:30

Preis: kostenlos

Aurora – Im Reich des Polarlichts (Planetarium Hamburg)

Fulldome-Show über Nordlichter mit Originalaufnahmen und Hintergrundwissen (empfohlen ab ca. 10 Jahren).

Ort & Uhrzeit: Planetarium Hamburg, Linnering 1, 22299 Hamburg · 16:30

Preis: 7,70 € Kinder; 12,30 € Erwachsene

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Comedyflash – Die Stand Up Comedy Show

Stand-up-Mix aus Profis und Newcomer*innen im Club auf St. Pauli.

Ort & Uhrzeit: Lustig Comedy Club, Talstraße 10–12, 20359 Hamburg · 18:30

Preis: 23,90 €

Good Stuff Discotheque – Tanzen zu elektronischer Musik

DJ-Abend mit House/Disco. Tanzabend für jung und alt.

Ort & Uhrzeit: freundlich+kompetent, Hamburger Straße 13, 22083 Hamburg · 20:00

Preis: kostenlos

Partynacht – Not so picky people Party

Hier treffen Oldie-Radio-Ohrwürmer auf feinste Vinyl-Perlen, Mitsing-Hits aus Jugendzimmern auf Part-time-Favourites. Das Vinyl-Buffet ist eröffnet unter dem Motto: Not so picky people Party.

Ort & Uhrzeit: Hafenbahnhof, Große Elbstraße 276, 22767 Hamburg · 21:00

Preis: kostenlos

Theater – Geheimnisse

Komödie über zwei Freunde und zwei Brüder – und gleich mehrere Beichten an einem Abend.

Ort & Uhrzeit: St. Pauli Theater, Spielbudenplatz 29–30, 20359 Hamburg · 19:30

Preis: ab 17 €

Lesung und Diskussion – „Sorry Tarzan, ich rette mich selbst” raus aus der Klischeefalle

Buchvorstellung mit Lesung und anschließender Diskussion über Rollenbilder von Frauen in Film, TV und Serien mit Gesine Cukrowski

Ort & Uhrzeit: GEW-Geschäftsstelle im Curio-Haus (Hintergebäude), Rothenbaumchaussee 15, 20148 Hamburg · 18:00

Preis: kostenlos

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Queer Party – Kampnagel

Queere Drag-Party als Feier der queeren, migrantischen Erfahrung. RADICALLY AUSLÄNDER INVASION OF DRAG (Kain Mensch, Atta Boy & Gäste).

Ort & Uhrzeit: Kampnagel, Jarrestraße 20, 22303 Hamburg · 22:00

Preis: kostenlos

Hamburg Night Pub Crawl mit 4 Locations

Geführte Kneipentour über die Reeperbahn mit Welcome-Shots und Stationen in vier Bars.

Ort & Uhrzeit: Treffpunkt vor dem Beatles-Platz, Reeperbahn 174, 20359 Hamburg · 21:00

Preis: ab 27,30 €