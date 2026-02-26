Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg
Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.
Freitag, 27. Februar 2026
Basteln zum Welttag der Eisbären
Offenes Bastelangebot: kleine Eisbären gestalten und mit nach Hause nehmen (ab 4 Jahren).
Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Jenfelder Au, Wilsonstraße 77, 15.30–17 Uhr
Preis: kostenlos
Bilderbuchkino – Bücherhalle Holstenstraße
Vorlesen mit Bildern auf der Leinwand (ab 3 Jahren).
Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Holstenstraße, Norderreihe 5-7, 16 Uhr
Preis: kostenlos
Nachtflohmarkt in der Gleishalle Oberhafen
Indoor-Flohmarkt mit Streetfood und Musik in der Gleishalle Oberhafen.
Ort & Uhrzeit: Gleishalle am Oberhafen, Stockmeyerstraße 43, 17–22 Uhr
Preis: 2 Euro Kulturbeitrag
LaLi Jam & Open Stage
Offene Bühne und Jam-Session mit wechselnden Musiker:innen (Instrument mitbringen oder einfach zuhören).
Ort & Uhrzeit: Börner Kulturhaus La Li, Tangstedter Landstraße 182a, 19–23 Uhr
Preis: kostenlos (Spendenkasse vor Ort)
Hagen Rether: „Liebe“ – Kabarett
Kabarett-Abend mit aktueller Gesellschaftsbeobachtung und Langform-Programm.
Ort & Uhrzeit: Laeiszhalle Großer Saal, Johannes-Brahms-Platz, 19.30 Uhr
Preis: ab 32,40 Euro
Verpassen war gestern! Der MOPOP-Kulturnewsletter weiß Bescheid. Musik, Theater und Kino, Ausstellungen, Festivals und Literatur: Wir haben die besten Tipps und sagen Ihnen, was sich wirklich lohnt. Immer donnerstags. Immer persönlich. Immer kurz und knapp. Und immer direkt in Ihr Postfach. Natürlich kostenlos. Hier klicken und anmelden.
Carnaval-Abend – Baile da Bossa
Brasilianischer Carnaval-Abend mit Live-Programm und DJ-Set in der Fabrik.
Ort & Uhrzeit: Fabrik, Barnerstr. 36, Einlass 19 Uhr/Beginn 20 Uhr
Preis: 20 Euro, Abendkasse 25 Euro
Comedyflash – Stand-up-Comedy-Show (Comedy Club Hamburg)
Mix-Show mit wechselndem Line-up aus Profis und Newcomern.
Ort & Uhrzeit: Comedy Club Hamburg, Talstraße 10-12, 20 Uhr
Preis: 18,63 Euro
Tutto Passa – Rap am Hafen mit TanOne
Rap-Abend im Hafenbahnhof, musikalisch begleitet von der „Tutto Passa“-Crew an den Decks.
Ort & Uhrzeit: Hafenbahnhof, Große Elbstraße 276, 20.30 Uhr
Preis: kostenlos (Spendenbasis)
Noch mehr Kultur, Events und Tipps finden Sie auf unserer Rausgehen-Seite und auf MOPOP.
Ryan Hæng (Funk, Disco) – DJ-Set
Funk- und Disco-Set in der Pony Bar.
Ort & Uhrzeit: Pony Bar, Allende-Platz 1, 21 Uhr
Preis: kostenlos
Bunker Rave w/elMefti & Levt
Techno-/Rave-Nacht im Bunker mit elMefti und Levt.
Ort & Uhrzeit: Uebel & Gefährlich, Feldstraße 66, 23.59–6 Uhr
Preis: 19,99 Euro
Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.