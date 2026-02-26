Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Freitag, 27. Februar 2026

Basteln zum Welttag der Eisbären

Offenes Bastelangebot: kleine Eisbären gestalten und mit nach Hause nehmen (ab 4 Jahren).

Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Jenfelder Au, Wilsonstraße 77, 15.30–17 Uhr

Preis: kostenlos

Bilderbuchkino – Bücherhalle Holstenstraße

Vorlesen mit Bildern auf der Leinwand (ab 3 Jahren).

Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Holstenstraße, Norderreihe 5-7, 16 Uhr

Preis: kostenlos

Nachtflohmarkt in der Gleishalle Oberhafen

Indoor-Flohmarkt mit Streetfood und Musik in der Gleishalle Oberhafen.

Ort & Uhrzeit: Gleishalle am Oberhafen, Stockmeyerstraße 43, 17–22 Uhr

Preis: 2 Euro Kulturbeitrag

LaLi Jam & Open Stage

Offene Bühne und Jam-Session mit wechselnden Musiker:innen (Instrument mitbringen oder einfach zuhören).

Ort & Uhrzeit: Börner Kulturhaus La Li, Tangstedter Landstraße 182a, 19–23 Uhr

Preis: kostenlos (Spendenkasse vor Ort)

Hagen Rether: „Liebe“ – Kabarett

Kabarett-Abend mit aktueller Gesellschaftsbeobachtung und Langform-Programm.

Ort & Uhrzeit: Laeiszhalle Großer Saal, Johannes-Brahms-Platz, 19.30 Uhr

Preis: ab 32,40 Euro

Carnaval-Abend – Baile da Bossa

Brasilianischer Carnaval-Abend mit Live-Programm und DJ-Set in der Fabrik.

Ort & Uhrzeit: Fabrik, Barnerstr. 36, Einlass 19 Uhr/Beginn 20 Uhr

Preis: 20 Euro, Abendkasse 25 Euro

Comedyflash – Stand-up-Comedy-Show (Comedy Club Hamburg)

Mix-Show mit wechselndem Line-up aus Profis und Newcomern.

Ort & Uhrzeit: Comedy Club Hamburg, Talstraße 10-12, 20 Uhr

Preis: 18,63 Euro

Tutto Passa – Rap am Hafen mit TanOne

Rap-Abend im Hafenbahnhof, musikalisch begleitet von der „Tutto Passa“-Crew an den Decks.

Ort & Uhrzeit: Hafenbahnhof, Große Elbstraße 276, 20.30 Uhr

Preis: kostenlos (Spendenbasis)

Ryan Hæng (Funk, Disco) – DJ-Set

Funk- und Disco-Set in der Pony Bar.

Ort & Uhrzeit: Pony Bar, Allende-Platz 1, 21 Uhr

Preis: kostenlos

Bunker Rave w/elMefti & Levt

Techno-/Rave-Nacht im Bunker mit elMefti und Levt.

Ort & Uhrzeit: Uebel & Gefährlich, Feldstraße 66, 23.59–6 Uhr

Preis: 19,99 Euro