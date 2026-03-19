Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Freitag, 20. März 2026

Eddie Goes to Space – Kinder-Planetariumsshow

Eine interaktive Reise durchs Weltall im Sternentheater des Planetariums.

Ort & Uhrzeit: Planetarium Hamburg, Otto-Wels-Str. 1, 22303 Hamburg · 12:30 Uhr

Preis: 7,70 € Kinder, 12,30 € Erwachsene

Der kleine Rabe Socke – Kinder-Theater

Familienfreundliches Theaterstück nach der beliebten Buchreihe.

Ort & Uhrzeit: Poppenbütteler Markt, 22399 Hamburg · 16:00 Uhr

Preis: 16,88 €

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Die drei ??? – Toteninsel im Abaton

Justus, Peter und Bob geraten auf einer abgelegenen Insel in einen neuen mysteriösen Fall, bei dem nichts so ist, wie es scheint – Abenteuerfilm für jung und alt.

Ort & Uhrzeit: Abaton Kino, Allende-Platz 3, 20146 Hamburg · 15:20 Uhr

Preis: 6,50 Kinder; 8 € Erwachsene

Urban Jazz Festival 2026 in Jazz Bar

Das Jazzfestival bringt internationale Bands und moderne Jazz-Acts in den Club.

Ort & Uhrzeit: Birdland Hamburg, Gärtnerstraße, 20255 Hamburg · 20:00 Uhr

Preis: 40,90 €

Herr der Ringe: Die Gefährten – in Concert

Live-Konzert mit Orchesterbegleitung der Filmmusik des epischen Fantasyfilms.

Ort & Uhrzeit: Barclays Arena, Sylvesterallee 10, 22525 Hamburg · 18:30 Uhr

Preis: ab 79,90 €

Emilia Galotti – Thalia Theater

Gotthold Ephraim Lessings bürgerliches Trauerspiel über Machtmissbrauch und moralische Konflikte wird in einer zeitgenössischen Inszenierung auf die Bühne gebracht.

Ort & Uhrzeit: Thalia Theater, Alstertor, 20095 Hamburg · 19:30 Uhr

Preis: ab 9,50 €

SMASH COMEDY – die (queer)feministische Stand Up Show

Punchlines gegens Patriarchat: Hamburgs queerfeministischer Stand Up Comedy Club SMASH COMEDY feiert die female & queer Comedians der deutschen Stand Up Szene.

Ort & Uhrzeit: Kulturladen St. Georg, Alexanderstraße 16 20099 · 20 Uhr

Preis: ab 10 €

Nachtflohmarkt in der Gleishalle

Abendlicher Vintage-, Street-Food- und Design-Flohmarkt mit rund 80 Ständen, Musik, Drinks und Kulinarik in der historischen Gleishalle am Oberhafen.

Ort & Uhrzeit: Gleishalle Oberhafen, Stockmeyerstraße 43, 20457 Hamburg · 17:00 – 22:00 Uhr

Preis: 2 € Kulturbeitrag

Noch mehr Kultur, Events und Tipps finden Sie auf unserer Rausgehen-Seite und auf MOPOP.

Party in Frau Hedis Tanzbar Hamburg

Viel tanzbare Musik aus den letzten vier Jahrzehnten: Klassiker, Vergessenes, Verkanntes aus den groben Sparten Indie, Rock, 80s und Dance.

Ort & Uhrzeit: Frau Hedi, Landungsbrücke 10, Innenkante 20359 Hamburg · 19:00 Uhr

Preis: 16 €

Bunt statt Braun – Infostandnachmittag

Infostände verschiedener Initiativen gegen Rassismus, Antisemitismus und Diskriminierung mit Plakatwänden und persönlichem Austausch im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus.

Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Altona, Ottenser Hauptstraße 10 (Mercado), 22765 Hamburg · 15:00 – 17:30 Uhr

Preis: kostenlos