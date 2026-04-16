Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Freitag, 17. April 2026

Planetariumsshow – Kleiner Stern im großen All

Eine kindgerechte Sternenkunde-Show über Sterne, Sternhaufen und Galaxien.

Ort & Uhrzeit: Planetarium Hamburg, Linnering 1, 22299 Hamburg · 15:00 Uhr

Preis: Kinder 7,70 €; Erwachsene 12,30 €

Bilderbuchkino für Zwerge

Kurzes Bilderbuchkino/Vorlesen für 3–4-Jährige in kleiner Gruppe.

Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Altona (Mercado), Ottenser Hauptstraße 10, 22765 Hamburg · 16:00 Uhr

Preis: kostenlos

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Theater – Der zerbrochne Krug

Kleists Gerichts-Komödie über Vertuschung, Macht und Wahrheitssuche.

Ort & Uhrzeit: Thalia Theater, Alstertor 1, 20095 Hamburg · 20:00 Uhr

Preis: ab 25 €

(queer)feministischer Stand-up – SMASH COMEDY

Stand-up-Abend mit 5–8 Acts (Profis & Newcomerinnen), moderiert von Schwessi.

Ort & Uhrzeit: Kulturladen St.Georg e.V., Alexanderstraße 16, 20099 Hamburg · 20:00 Uhr

Preis: ab 15 €

Live-Musik – Hey Tonight mit 60s / 70s Oldies & Rock’n’Roll

Live-Oldies-Rock’n’Roll-Set auf dem Spielbudenplatz.

Ort & Uhrzeit: Spielbudenplatz, Spielbudenplatz 19, 20359 Hamburg · 19:00 Uhr

Preis: kostenlos

Konzert – Jonathan Tetelmann singt Belcanto d’amore

Konzertabend mit Belcanto-Programm im Großen Saal der Elbphilharmonie.

Ort & Uhrzeit: Elbphilharmonie (Großer Saal), Platz der Deutschen Einheit 1, 20457 Hamburg · 20:00 Uhr

Preis: ab 49 €

Feminale – aulbert & guests. female sonic feast

Konzert der Stimmakrobatin Frauke Aulbert und der Saxofonistin Ruth Velten (Anmeldung erforderlich).

Ort & Uhrzeit: Hochschule für Musik und Theater Hamburg , Wiesendamm 26, 22305 Hamburg · 17:00 Uhr

Preis: kostenlos

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Poetry Slam – Flüstertüten

Poetry-Slam-Abend mit wechselnden Auftretenden, Publikumsvoting und „Flüstertüte“ als Preis.

Ort & Uhrzeit: MOTTE, Eulenstraße 43, 22765 Hamburg · 20:00 Uhr (Einlass 19:30 Uhr)

Preis: 7 €

Tanzperformance – Yolanda Morales: The Worldship

Tanzperformance als „Reise“ durch (de-)koloniale Arbeits- und Körperordnungen, durational angelegt.

Ort & Uhrzeit: Kampnagel (k2), Jarrestraße 20, 22303 Hamburg · 19:00 Uhr

Preis: 18 €