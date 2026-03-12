Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Freitag, 13. März 2026

Polaris und das Rätsel der Polarnacht

Ein Familienprogramm im Planetarium, empfohlen für Kinder ab etwa fünf Jahren. Die Show läuft am Freitagmittag und dauert rund 45 Minuten.

Ort & Uhrzeit: Planetarium Hamburg, Linnering 1, 22299 Hamburg · 12:15 Uhr

Preis: 7,70 € bis 12,30 €

Robotik-Spieletreff für Kinder

Gemeinsames Spielen unter dem Thema Robotik, für Kinder ab 5 Jahren.

Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Harburg, Eddelbüttelstraße 47a, 21073 Hamburg · 16:00–17:00 Uhr

Preis: kostenlos

Bier und Bingo bei Landgang

Am Community-Freitag in der Bierbrauerei Landgang in Altona gemeinsam Bingo spielen, während Sie eines der hausgemachten Craftbiere genießen.

Ort & Uhrzeit: Landgang Brauerei, Beerenweg 12, 22761 Hamburg · 19:00 Uhr

Preis: kostenlos

Indierock im Molotow – Alcoholic Faith Mission

In einer intimen Atmosphäre mit alten und neuen Fans – Konzert mit Musik der neuen Platte.

Ort & Uhrzeit: Molotow, Reeperbahn 136, 20359 Hamburg · 19:00 Uhr

Preis: ab 22 €

Theater: Jungs vun de Waterkant – Die Gebrüder Wolf

Jungs vun de Waterkant – Die Gebrüder Wolf ist eine Liebeserklärung an die Musik, den Witz und die unver­wüstliche Seele der Hansestadt.

Ort & Uhrzeit: Ohnsorg-Theater, Heidi-Kabel-Platz 1, 20099 Hamburg · 19:30 Uhr

Preis: ab 12,32 €

Moin Comedy Club – 5 Comedians, 1 Mikrofon

Echte Stand-up-Comedy auf Pauli. „Immer eine Überraschung, immer auf höchstem Niveau.”

Ort und Uhrzeit: Moin Comedy Club, Beim Grünen Jäger 6A, 20359 Hamburg · 20:00 Uhr

Preis: ab 25 €

Stand-up im Reeperbahn Comedy Club

Stand-up im Comedy-Keller auf der Reeperbahn.

Ort und Uhrzeit: Reeperbahn Comedy Club, Reeperbahn 25, 20359 Hamburg · 20:00 Uhr

Preis: 19,99 €

Queen Heaven – Musikshow im Planetarium

Musikshow im Planetarium mit Songs der Kultband Queen unter der Kuppel. 80-minütiges 360-Grad-Rundum-Spektakel mit Licht- und Lasereffekten.

Ort & Uhrzeit: Planetarium Hamburg, Linnering 1, 22299 Hamburg · 21:00 Uhr

Preis: 15 €

Marc Broussard in Hamburg – Konzert

Konzert des US-Singer-Songwriter Marc Broussard mit Soul-, Blues- und Rock-Einflüssen in der Fabrik.

Ort & Uhrzeit: Fabrik, Barnerstraße 36, 22765 Hamburg · 20:00 Uhr

Preis: 42 €