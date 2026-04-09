Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Freitag, 10. April 2026

Bilderbuchkino – Die Konferenz der Osterhasen

Eine aufregende Geschichte über einen kleinen Osterhasen, von dem die Großen noch so einiges lernen können. Empfohlen für Kinder ab 4 Jahren.

Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Rahlstedt, Amtsstraße 3a, 22143 Hamburg · 16:00

Preis: kostenlos

Planetariumsshow – Mit Juri durchs Sonnensystem

Eine kindgerechte Show, in der ihr der Fledermaus Juri helft und dabei Sonne, Mond und Planeten entdeckt.

Ort & Uhrzeit: Planetarium Hamburg, Linnering 1, 22299 Hamburg · 10:00

Preis: Kinder 7,70 €; Erwachsene 12,30 €

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Opern-Werkstatt – „Frauenliebe und -sterben“

Ein sechsstündiges Kompaktseminar, bei dem die Teilnehmer:innen verschiedene Aspekte der jeweiligen Opernproduktion kennen lernen (inhaltliche Einführung/Vertiefung).

Ort & Uhrzeit: Hamburgische Staatsoper (Orchesterprobensaal), Dammtorstraße 28, 20354 Hamburg · 18:00

Preis: 72 €

Stand‑Up Comedy – Schnack auf Zack

Stand‑up‑Comedy‑Abend mit mehreren Comedians und offenem Mikrofon.

Ort & Uhrzeit: Haus 73, Schulterblatt 73, 20357 Hamburg · Einlass 19:00, Beginn 20:00

Preis: 20 €

Barquiz – Bingo mit Henni

Party-Bingo mit Henni in geselliger Atmosphäre – perfekt für Teams oder Freunde.

Ort & Uhrzeit: Landgang Brauerei, Lagerstraße 26b, 20357 Hamburg · 19:00

Preis: kostenlos

Theater – Der Überläufer

Bühnenfassung nach dem gleichnamigen Roman von Siegfried Lenz über Pflicht, Gewissen und Krieg.

Ort & Uhrzeit: Hamburger Kammerspiele, Hartungstraße 9–11, 20146 Hamburg · 19:30

Preis: ab 24 €

Film und Gespräch – Motus: [ÒDIO]

Dokumentarfilm über den Moment, in dem Ausgrenzung in Hass und Gewalt kippt – mit Publikumsgespräch im Anschluss.

Ort & Uhrzeit: Kampnagel (p1), Jarrestraße 20, 22303 Hamburg · 17:00

Preis: Zahlen Sie, so viel Sie können und mögen. Tickets ab 0€ bis 20€.

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Debatte – Wie viel Kultur können wir uns noch leisten?

Podium zur Frage, ob und warum Kulturförderung in Krisenzeiten priorisiert werden sollte. Anmeldung nötig.

Ort & Uhrzeit: Kampnagel (k6), Jarrestraße 20, 22303 Hamburg · 19:30

Preis: kostenlos

Kabarett – Jane Mumford mit ihrem Soloprogramm „Leben“

Jane Mumford präsentiert humorvoll und selbstironisch über ihre Teenagerjahre, in denen sie als stepptanzende Gothic-Rockerin gegen Überforderung, Leistungsdruck und das Streben nach „cool sein“ ankämpfte.

Ort & Uhrzeit: Tivoli, Altonaer Straße 11, 22765 Hamburg · 20:00

Preis: Im Rahmen des Programms „Zahlt doch was ihr wollt!” entscheiden Sie selbst was Ihnen die Show wert ist.