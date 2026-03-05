Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Freitag, 6.März 2026

Klima, Wandel, Artensterben – KidsKlimaparlament

Workshop, in dem Kinder ein spielerisches „Klimaparlament“ gründen und Forderungen an die Politik formulieren (ab 10 Jahren).

Ort & Uhrzeit: Schülerforschungszentrum Hamburg, Grindelallee 117, 20146 Hamburg · 11:00–15:00 Uhr

Preis: kostenlos (Anmeldung erforderlich)

Offenes Lego® bauen in der Bücherhalle

Offenes Lego®-Bauen für Kinder (ab 4 Jahren) in der Bücherhalle Neuallermöhe.

Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Neuallermöhe, Fleetplatz 2–4, 21035 Hamburg · 15:00–16:30 Uhr

Preis: kostenlos

Moin Comedy Club – Stand-up

Stand-up-Show mit wechselndem Line-up im Club-Setting auf St. Pauli.

Ort & Uhrzeit: Moin Comedy Club (Universo Tango), Beim Grünen Jäger 6A, 20359 Hamburg · 19:30–21:30 Uhr

Preis: 34,50 €

Poetry Slam – Plattdüütsch vs. Hochdeutsch

Poetry-Slam-Abend im Ohnsorg: Plattdeutsch tritt gegen Hochdeutsch an.

Ort & Uhrzeit: Ohnsorg-Theater (Großes Haus), Heidi-Kabel-Platz 1, 20099 Hamburg · 19:30 Uhr

Preis: ab 30,24 €

Karaoke-Night im Suhrhof Pub

Karaoke-Abend in Bergedorf im Suhrhof Pub.

Ort und Uhrzeit: Suhrhof Pub, Weidenbaumsweg 13-15, 21029 Hamburg · 19:30 Uhr

Preis: 5 €

Jace „Free Game Tour 2026“ – Konzert

Rap-Konzert mit Jace im Uebel & Gefährlich.

Ort & Uhrzeit: Uebel & Gefährlich, Feldstraße 66, 20359 Hamburg · 20:00 Uhr

Preis: ab 30,40 €

Revolver Club im Hafenbahnhof

Indie-Party im Hafenbahnhof – freier Eintritt, DJ-Spende vor Ort erbeten.

Ort & Uhrzeit: Hafenbahnhof, Große Elbstraße 276, 22767 Hamburg · ab 20:00 Uhr

Preis: kostenlos (Spende erbeten)

Carlito – House-DJ-Set

House-DJ-Set von Carlito in der Pony Bar.

Ort & Uhrzeit: Pony Bar, Allende-Platz 1, 20146 Hamburg · 21:00 Uhr

Preis: kostenlos