Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Freitag, 1. Mai 2026

Rooftop Flohmarkt – Galeria

Rooftop-Flohmarkt mit Second-Hand-Ständen und Streetfood auf dem Dach von Galeria.

Ort & Uhrzeit: Galeria Osterstraße (Dach), Osterstraße 119, 20259 Hamburg · 12:00–20:00

Preis: 2€

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Barabend im Irish Pub – The Friday Craig

Barabend im Irish Pub (Einlass ab 18; oft Live-Musik ab 20 Uhr).

Ort & Uhrzeit: ThomasRead Irish Pub, Nobistor 10, 22767 Hamburg · ab 18:00

Preis: kostenlos (bis 23:00), danach 5 € inkl. 1 Shot

Opernabend – „Elektra”

Der erste Teil der Strauss-Trilogie ist eine psychologische Tiefenschau in die Selbstzersetzung eines Familienclans.

Ort & Uhrzeit: Hamburgische Staatsoper (Großes Haus), Dammtorstraße 28, 20354 Hamburg · 19:30

Preis: 25,60–134,90 € (je nach Kategorie)

Stand-up-Comedy auf der Reeperbahn

Live-Stand-up-Comedy direkt an der Reeperbahn, mitten im Hamburger Nachtleben.

Ort & Uhrzeit: Reeperbahn Comedy Club, Reeperbahn 25, 20359 Hamburg · 20:00

Preis: 22,90 €

Konzert – Sono (Electro-/Synthpop)

Electro-/Synthpop-Konzert von Sono im Knust.

Ort & Uhrzeit: Knust, Neuer Kamp 30, 20357 Hamburg · 20:00

Preis: 38,40 €

Noch mehr Kultur, Events und Tipps finden Sie auf unserer Rausgehen-Seite und auf MOPOP.

Wasserlichtkonzert im Planten un Blomen

Am 1. Mai startet die Saison für die Musik-, Licht- und Wassershow am Parksee – sie finden täglich bis Ende September statt.

Ort & Uhrzeit: Planten un Blomen, St. Petersburger Straße 28, 20355 Hamburg · 22:00

Preis: kostenlos

Clubnacht – Unfug im Stellwerk

Dubstep-Clubnacht mit Bass-Music-Line-up im Stellwerk (Einlass ab 22 Uhr).

Ort & Uhrzeit: Stellwerk, Hannoversche Str. 85, 21079 Hamburg · 22:00

Preis: Vorverkauf 13,00 € / Abendkasse 15,00 €