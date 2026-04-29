Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Donnerstag, 30. April 2026

Bilderbuchkino – „Die Tortenhexe“

Die Bilderbuchgeschichte „Die Tortenhexe” wird vorgelesen, die Illustrationen laufen groß auf der Leinwand. Für Kinder ab 4 Jahren.

Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Bergedorf, Holzhude 1, 21029 Hamburg · 16:00–16:30

Preis: kostenlos

Vorlesen für Kinder – in der Bücherhalle Dehnhaide

In der offenen Vorleserunde suchen Kinder (zwischen 4 und 10 Jahren) ein Buch aus und bekommen es vorgelesen.

Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Dehnhaide, Wohldorfer Straße 30, 22081 Hamburg · 16:30–17:30

Preis: kostenlos

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400 Jahre Reeperbahn – SINGSATION

Die Reeperbahn feiert ihr 400-jähriges Bestehen mit buntem Programm auf dem Spielbudenplatz.

Ort & Uhrzeit: Spielbudenplatz, Spielbudenplatz 19, 20359 Hamburg · ab 16:00

Preis: kostenlos

Nachtflohmarkt – Rindermarkthalle St. Pauli

Abend-Flohmarkt mit rund 80 Ständen, Foodtrucks und Musik (Open Air am Vorplatz).

Ort & Uhrzeit: Rindermarkthalle, Neuer Kamp 31, 20359 Hamburg · 18:00–22:00

Preis: kostenlos

Stand Up Comedy Show – Comedyflash

Comedy Show mit einem Mix aus Profi-Comedians und Newcomern in gemütlicher Bar-Atmosphäre mit Charakter.

Ort & Uhrzeit: Comedy Club Hamburg, Talstraße 10–12, 20359 Hamburg · 19:00

Preis: 21,50 €

Ballett – „The Times Are Racing“

„The Times are Racing” vereint vier Choreografien und spannt einen Bogen über die vergangenen 50 Jahre Tanzgeschichte.

Ort & Uhrzeit: Hamburgische Staatsoper (Großes Haus), Dammtorstraße 28, 20354 Hamburg · 19:30

Preis: 63,95–123,90 € (je nach Kategorie/Rabatt)

Film – „Im Frühling die Brücken“

Filmvorführung und Gespräch mit der Regisseurin Sandra Grubert.

Ort & Uhrzeit: Kölibri, Hein-Köllisch-Platz 11–12, 20359 Hamburg · 19:30

Preis: kostenlos

Livemusik – Rosa Hoelger Bande

Liedermacherin Rosa Hoelger singt live mit ihrer Bande in der Pony Bar.

Ort & Uhrzeit: Pony Bar, Allende-Platz 1, 20146 Hamburg · 20:00

Preis: kostenlos

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Theater – „Deutschstunde – Biller in Flammen”

Plattdeutsche Bühnenfassung nach Siegfried Lenz über Pflicht, Gehorsam und künstlerische Freiheit im Zweiten Weltkrieg.

Ort & Uhrzeit: Ohnsorg-Theater (Großes Haus), Heidi-Kabel-Platz 1, 20099 Hamburg · 19:30

Preis: Tickets ab 33,04 €

Tanz in den Mai

Tanzparty zum Monatswechsel – DJ DIDI W sorgt für einen beschwingten Start in einen hoffentlich sonnigen Mai.

Ort & Uhrzeit: LOLA Kulturzentrum, Lohbrügger Landstraße 8, 21031 Hamburg · 22:00

Preis: 10,00 € (VVK) / 12,00 € (AK)