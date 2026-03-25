Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Donnerstag, 26. März 2026

Bilderbuchkino: Harry Häschen fliegt

Bilderbuchkino für Kinder ab 4 Jahren rund um ein Hasenkind, das bei der Osterei-Rettung helfen will.

Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Winterhude, Winterhuder Marktplatz 6, 22299 Hamburg · 16:00

Preis: kostenlos

Meine Heimat – Unser blauer Planet

Eine Familien-Show mit Liedern (u. a. von Rolf Zuckowski) und Bildern rund um Erde, Wetterphänomene und einen spielerischen Blick ins All.

Ort & Uhrzeit: Planetarium Hamburg, Linnering 1, 22299 Hamburg · 09:30

Preis: 7,70 € Kinder; 12,30 € Erwachsene

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Theaterpremiere – Windstärke 17

Uraufführung nach Caroline Wahl: Ida landet nach dem Tod der Mutter auf Rügen – mit Wut „Windstärke 17“ und ohne Plan B.

Ort & Uhrzeit: Ernst Deutsch Theater, Friedrich-Schütter-Platz 1, 22087 Hamburg · 19:30

Preis: ab 35 €

Orgelführung an der Arp-Schnitger-Orgel von 1693

Orgel „zum Anfassen“ mit kurzer Führung an einer der berühmtesten Barockorgeln der Stadt.

Ort & Uhrzeit: Hauptkirche St. Jacobi, Jakobikirchhof 22, 20095 Hamburg · 12:00

Preis: kostenlos

Musikabend auf Venyl – Dance, Stock & Move

Abend mit Musik, Gespräch und Austausch rund um das Vinylarchiv.

Ort & Uhrzeit: Museum am Rothenbaum (MARKK), Rothenbaumchaussee 64, 20148 Hamburg · 19:00

Preis: kostenlos

Comedy – Ralf Schmitz

Ralf Schmitz auf seiner Tour „Schmitzfindigkeiten”. Comedy-Show mit Impro-Elementen in der Barclays Arena.

Ort & Uhrzeit: Barclays Arena, Hellgrundweg 44, 22525 Hamburg · 20:00

Preis: ab 53,90 €

Jazz-Jam-Session – Birdland

Offene Jazz-Jam: erst zuhören, später auch mitspielen möglich.

Ort & Uhrzeit: Birdland, Gärtnerstraße 122, 20253 Hamburg · 20:30

Preis: kostenlos

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Geschichte ungenügend! – Live Podcast

Satirischer Geschichts-Podcast als Liveshow vor Publikum mit Aufzeichnung vor Ort. Ein satirischer Podcast über die seltsamsten Episoden der Weltgeschichte.

Ort & Uhrzeit: Mathilde Bar Ottensen, Kleine Rainstraße 11, 22765 Hamburg · 20:00

Preis: kostenlos

Live DJ-Set – Pony Bar

DJ-Set von Little Buddha b2b G-L’AMOUR (Disco/House) in der Pony Bar.

Ort & Uhrzeit: Pony Bar, Allende-Platz 1, 20146 Hamburg · 21:00

Preis: kostenlos