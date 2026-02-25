Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Donnerstag, 26. Februar 2026

Mit Juri durchs Sonnensystem – Planetarium

Mit Fledermaus Juri geht’s auf eine kurze Reise durch Sonne, Mond und Planeten (ab 5 Jahren).

Ort & Uhrzeit: Planetarium Hamburg, Linnering 1, 22299 Hamburg · 09:30 Uhr

Preis: 12,00 €

Malen auf Leinwänden – Bastelnachmittag

Kreativ-Workshop zum Malen auf Leinwänden, Anmeldung in der Bücherhalle erforderlich (ab 8).

Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Farmsen, Rahlstedter Weg 10, 22159 Hamburg · 16:00 Uhr

Preis: kostenlos

Gedichte für Wichte

Singen, Fingerspiele und erste Bücher für Kinder unter 3 Jahren mit Begleitung.

Ort & Uhrzeit: Brakula, Bramfelder Chaussee 265, 22177 Hamburg · 16:00 Uhr

Preis: kostenlos

Tanz-Treff 60+ – LAB Eppendorf – Hoheluft

Tanzabend mit Hits der 70er/80er (Getränk und Glas bitte mitbringen).

Ort & Uhrzeit: LAB Eppendorf – Hoheluft, Eppendorfer Weg 232, 20251 Hamburg · 19:00 Uhr

Preis: kostenlos

„Der Fall aus den Wolken!“ – Wanderfalkenaufzucht in Ohlstedt

Vortrag über die Wanderfalkenaufzucht in Ohlstedt (im Gemeindehaus).

Ort & Uhrzeit: Matthias-Claudius-Kirche Wohldorf-Ohlstedt, Bredenbekstraße 59, 22397 Hamburg · 19:30 Uhr

Preis: kostenlos

Mama Odessa – Hamburger Kammerspiele

Theaterabend nach dem Roman von Maxim Biller.

Ort & Uhrzeit: Hamburger Kammerspiele, Hartungstraße 20146 Hamburg · 19:30 Uhr

Preis: 24,00–46,00 €

Varieté im Hansa-Theater

Varieté-Abend mit Artistik und Livemusik (laut Veranstalterseite).

Ort & Uhrzeit: HANSA-Theatersaal, Steindamm 17, 20099 Hamburg · 19:30 Uhr

Preis: 56,90–66,90 €

Comedyflash – Stand-up Comedy Show

90 Minuten Live-Stand-up mit wechselndem Line-up im Comedy Club an der Reeperbahn.

Ort & Uhrzeit: Comedy Club Hamburg, Talstraße 12, 20359 Hamburg · 20:00 Uhr (Einlass 19:30 Uhr)

Preis: 9,90 €