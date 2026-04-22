Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Donnerstag, 23. April 2026

Planetariumsshow – Unterwegs in der Milchstraße

Fulldome-Show als visuelle Zeitreise durch unsere Galaxie – empfohlen ab 12 Jahren.

Ort & Uhrzeit: Planetarium Hamburg, Linnering 1, 22299 Hamburg · 10:45 Uhr

Preis: Kinder 7,70 €; Erwachsene 12,30 €

Bilderbuchkino – „Jim ist mies drauf“

Bilderbuchkino für Kinder ab 4 Jahren mit Vorlesen und groß projizierten Illustrationen.

Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Alstertal, Heegbarg 22, 22391 Hamburg · 16:00 Uhr

Preis: kostenlos

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Abendprogramm Ikea – Benefiz Poetry Slam

Poetry-Slam-Abend mit Hamburger Slam-Poet:innen zugunsten des Kinderschutzbunds Hamburg.

Ort & Uhrzeit: IKEA Altona, Große Bergstraße 164, 22767 Hamburg · 19:00 Uhr

Preis: kostenlos

Romantische Oper – Der Freischütz

Damit der Jäger Max seine geliebte Agathe heiraten kann, wird ihm eine Prüfung auferlegt. Um sie zu bestehen, geht er in einem diabolischen Ritual einen Pakt mit dem mysteriösen Samiel ein.

Ort & Uhrzeit: Hamburgische Staatsoper – Großes Haus, Dammtorstraße 28, 20354 Hamburg · 19:30 Uhr

Preis: ab 6 €

Bingo – BINGO GRINGOS

„Die Revoluzen des Bingos” in netter Baratmosphäre.

Ort & Uhrzeit: Freundlich + Kompetent, Hamburger Str. 13, 22083 Hamburg · 19:00 Uhr

Preis: kostenlos

Filmvorstellung – Munch

Biopic in vier Episoden über Edvard Munch – vom Berliner Aufsteiger bis zum alten Maler, der sein Werk im besetzten Norwegen vor den Nazis schützt.

Ort & Uhrzeit: Metropolis Kino, Kleine Theaterstraße 10, 20354 Hamburg · 19:00 Uhr

Preis: 9 €

St. Pauli Queertour – 100 Jahre Pride auf St. Pauli

Queerer Stadtteilrundgang zu Geschichte, Verfolgung und Orten der Ausgehkultur – inklusive Stopp in einer der ältesten Schwulenbars Hamburgs.

Ort & Uhrzeit: St. Pauli Office, Wohlwillstraße 1, 20359 Hamburg · 18:30 Uhr

Preis: 25,00 €

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„Fahrtenbuch – Berichte eines Hamburger Taxifahrers“

Ilhami Akter präsentiert Geschichten aus seinem gleichnamigen Werk – gesammelt auf 62 Fahrten durch die Metropole. Gespräch über nächtliche Taxifahrten und die Menschen dahinter im Anschluss.

Ort & Uhrzeit: ella Kulturhaus Langenhorn, Käkenflur 30, 22419 Hamburg · 19:00 Uhr

Preis: kostenlos (Spende willkommen)

Live Musik – Jam Session

Donnerstags-Jazzabend mit Opener-Set und anschließender offener Jam-Session für Mitspieler:innen.

Ort & Uhrzeit: Birdland, Gärtnerstrasse 122, 20253 Hamburg · 20:30 Uhr

Preis: kostenlos