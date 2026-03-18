Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Donnerstag, 19. März 2026

Kleiner Stern im großen All (Planetarium Hamburg)

Eine höchst vergnügliche und lehrreiche Sternenkunde für Jung und Alt, bei der alle Mitreisenden ihre neuen Freunde im großen All mit eigenen Augen am Nachthimmel wiederfinden können – empfohlen ab 5 Jahren.

Ort & Uhrzeit: Planetarium Hamburg, Linnering 1, 22299 Hamburg · 09:30 Uhr

Preis: ab 7,70 €

Vorlesen für Kinder (Bücherhalle Horn)

Vorlesestunde für Kinder (4 bis 10 Jahre) in Kooperation mit der Lesewelt Hamburg e. V.

Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Horn, Am Gojenboom 46, 22111 Hamburg · 16:30–17:30 Uhr

Preis: kostenlos

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Dokumentarfilm „sr“ mit Regiegespräch

Sondervorführung des essayistischen Dokumentarfilms „sr“ mit anschließendem Gespräch mit Regisseurin Lea Hartlaub.

Ort & Uhrzeit: Abaton Kino, Allendeplatz 3, 20146 Hamburg · 19:30 Uhr

Preis: ab 10,00 €

Kabarret-Abend mit Thomas Freitag

Der Kult-Kabbaretist entlarvt mit messerscharfer Satire und kafkaeskem Blick in seinem Programm „Rückzug über die Minen der Ebene“ die menschliche Hybris zwischen KI, Reichtum und moralischem Abgrund.

Ort & Uhrzeit: Alma Hoppes Lustspielhaus, Ludolfstraße 53, 20249 Hamburg · 20:00 Uhr

Preis: ab 22,55 €

Theater-Premiere: Die Mitwisser

Philipp Löhles herrlich komische Satire über den Einbruch des Digitalen in unsere analoge Welt entlarvt mit Witz und Humor die täglichen Absurditäten einer durchtechnisierten Welt, in der eine künstliche Intelligenz ihren Siegeszug feiert.

Ort & Uhrzeit: Theater an der Marschnerstraße, Marschnerstraße 46, 22081 Hamburg · 19:30 Uhr

Preis: ab 10,00 €

FLINTA*Tanzcafé – Workshop

Beim Tanzcafé für Frauen* und FLINTA* legen wechselnde DJs Songs zur passenden Begleitung von Standardtänzen auf. Workshop von 19:45 Uhr bis 20:30 Uhr. Danach geht’s ohne Anleitung weiter.

Ort & Uhrzeit: HausDrei, Hospitalstr. 107, 22767 Hamburg · 19:30 Uhr

Preis: ab 5 € auf Soli-Basis

Die große Stille (Hamburgische Staatsoper)

Opernabend im Großen Haus (inkl. Einführung 45 Minuten vor Beginn).

Ort & Uhrzeit: Hamburgische Staatsoper, Dammtorstraße 28, 20354 Hamburg · 19:00 Uhr

Preis: ab 21 €

Noch mehr Kultur, Events und Tipps finden Sie auf unserer Rausgehen-Seite und auf MOPOP.

Karaoke-Abend im Irish Pub

Offene Karaoke-Nacht im Pub – mitsingen oder nur zuschauen, Guinnes oder Kilkenny.

Ort & Uhrzeit: The Old Dubliner, Neue Straße 58 / Lämmertwiete, 21073 Hamburg · 19:00 Uhr

Preis: kostenlos

Slam the Pony – der Poetry Slam im Haus 73

Poetry Slam mit wechselnden Acts und offener Liste für spontane Teilnehmende.

Ort & Uhrzeit: Haus 73, Schulterblatt 73, 20357 Hamburg · Einlass 19:15 Uhr · 20:00

Preis: 12 €