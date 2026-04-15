Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg
Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.
Donnerstag, 16. April 2026
Auf die Frösche, fertig, hüpft!
Kreativaktion für Kinder ab 5 Jahren: Frösche basteln und (wenn genug los ist) Wetthüpfen.
Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Jenfelder Au, Wilsonstraße 77, 22045 Hamburg · 15:30 Uhr
Preis: kostenlos
Eddie will ins All – Ein Hamster hebt ab
Familienprogramm ab 6 Jahren rund um Raumfahrt, Physik und Astronomie als Fulldome-Show.
Ort & Uhrzeit: Planetarium Hamburg, Linnering 1, 22299 Hamburg · 09:30 Uhr
Preis: Kinder 7,70 €; Erwachsene 12,30 €
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Kindertheater – Michaels Reise
Instrumentaltheater für die ganze Familie: Eine Solotrompete als „Michael“ nimmt das Publikum mit auf eine Reise durch Klangräume und Welten.
Ort & Uhrzeit: Hamburgische Staatsoper, Dammtorstraße 28, 20354 Hamburg · 11:00 Uhr
Preis: 28 €
Stand-up Comedy – St. Pauli Comedy Club
Stand-up-Mixshow mit wechselnden Comedians im Comedy Club auf der Reeperbahn.
Ort & Uhrzeit: Reeperbahn Comedy Club, Reeperbahn 25 20359 Hamburg · 20:00 Uhr
Preis: 19,50 €
Konzert – Tucker Wetmore
Country-Konzert mit Tucker Wetmore: The Brunette World Tour (Support: Carter Faith).
Ort & Uhrzeit: FABRIK, Barnerstr. 36, 22765 Hamburg · 19:00 Uhr
Preis: 44,00 €
Elektronik-Konzert – Korora & Alex Stolze
Akustisch-elektronischer Konzertabend im Nachtasyl (Thalia) mit tanzbaren Beats.
Ort & Uhrzeit: Nachtasyl, Alstertor 1–5, 20095 Hamburg · 21:00 Uhr
Preis: ab 19,70 €
Poetry Slam – Slam the Pony
Poetry-Slam-Abend mit wechselndem Line-up im Haus 73 (Einlass 19:30, Beginn 20:00).
Ort & Uhrzeit: Haus 73, Schulterblatt 73, 20357 Hamburg · 20:00 Uhr
Preis: 12 €
Noch mehr Kultur, Events und Tipps finden Sie auf unserer Rausgehen-Seite und auf MOPOP.
Nachtflohmarkt Rindermarkthalle
Abend-Flohmarkt unter der Woche mit Secondhand, Kram & Kitsch sowie Foodtrucks auf dem Vorplatz der Rindermarkthalle.
Ort & Uhrzeit: Rindermarkthalle St. Pauli (Vorplatz), Neuer Kamp 31, 20359 Hamburg · 18:00–22:00 Uhr
Preis: kostenlos
Wohnzimmer Bingo – Bamboole
Bingo-Abend in der Superbude (Bamboole) mit Gewinnen, Teilnahme laut Veranstalter kostenfrei.
Ort & Uhrzeit: Superbude Altona Paradise, Paul-Dessau-Straße 2, 22765 Hamburg · 19:00–22:00 Uhr
Preis: kostenlos
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