Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg

Donnerstag, 12. März 2026

Familienführung – Der Hafen für Kinder

Stadtrundgang von der historischen Deichstraße Richtung Landungsbrücken – inkl. kleiner Fährfahrt (HVV-Karte erforderlich).

Ort & Uhrzeit: Deichstraße/Ecke Steintwiete, Deichstraße 32, 20459 Hamburg · 14:00 Uhr

Preis: 14,00 €

Female Maker Club: circular futures

Meet-up im MakerLab mit Impuls und Austausch rund um zirkuläre Produkte und Geschäftsmodelle (ab 16 Jahren).

Ort & Uhrzeit: Zentralbibliothek Bücherhalle Hamburg, Hühnerposten 1, 20097 Hamburg · 15:00–18:30 Uhr

Preis: kostenlos

Kreativ-Workshop: Türschilder aus Filz gestalten

Kreativ-Workshop: aus Filz und Naturmaterialien ein eigenes Türschild basteln (ab 6 Jahren).

Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Holstenstraße, Norderreihe 5-7, 22767 Hamburg · 15:00–16:00 Uhr

Preis: kostenlos

Anouk – Das Kindermusical

Familien-Musical nach den Kinderbüchern von Hendrikje Balsmeyer und Peter Maffay.

Ort & Uhrzeit: Laeiszhalle Hamburg (Großer Saal), Johannes-Brahms-Platz, 20355 Hamburg · 16:00 Uhr

Preis: ab 29,15 €

JoLa Afterwork-Treffen

Afterwork-Treffen mit wechselnden DJs im Kulturhaus Süderelbe.

Ort & Uhrzeit: Kulturhaus Süderelbe e.V., Am Johannisland 2, 21147 Hamburg · 17:00–22:00 Uhr

Preis: kostenlos

Trommelkurs für Anfänger

Offenes Mitmach-Angebot zum Ausprobieren, ohne Anmeldung und ohne Vorkenntnisse.

Ort & Uhrzeit: Christuskirche Eimsbüttel (Gemeindehaus), Bei der Christuskirche 2, 20259 Hamburg · 17:30–18:30 Uhr

Preis: kostenlos

Themenabend Hamburg weltlich & skeptisch

Themenabend mit Vortrag und Diskussion im Shalimar Gardens.

Ort & Uhrzeit: Shalimar Gardens, Johnsallee 64, 20146 Hamburg · 18:00 Uhr

Preis: kostenlos

Comedyflash – Stand-up Comedy Show

Stand-up-Mix-Show im Comedy-Club auf der Reeperbahn.

Ort & Uhrzeit: Lustig Comedy Club, Talstrasse 10-12, 20359 Hamburg · 19:00 Uhr

Preis: ab 19,99 €

Disco53 – Monkeys Music Club

Clubnacht im Monkeys Music Club.

Ort & Uhrzeit: Monkeys Music Club, Barnerstr. 16, 22765 Hamburg · 19:05 Uhr

Preis: 12,34 €

Jungs vun de Waterkant – Die Gebrüder Wolf

Theaterabend über die Hamburger Bühnenstars der 1920er Jahre, mit Live-Musik.

Ort & Uhrzeit: Ohnsorg-Theater, Heidi-Kabel-Platz 1, 20099 Hamburg · 19:30 Uhr

Preis: ab 43,12 €

Was ihr wollt – Thalia Theater

Shakespeare-Komödie in der Inszenierung von Anne Lenk, mit Einführung vorab.

Ort & Uhrzeit: Thalia Theater, Alstertor 1, 20095 Hamburg · 19:30 Uhr

Preis: ab 25 € (erm. ab 14 €)

Mitch Ryder – „Songs from the Road“ Tour 2026

Rock- & R&B-Konzert im Logo Hamburg.

Ort & Uhrzeit: Logo Hamburg, Grindelallee 5, 20146 Hamburg · 20:00 Uhr

Preis: ab 39,60 €