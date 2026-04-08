Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Donnerstag, 9. April 2026

Kinder-Bastelaktion: Puste-Schmetterlinge basteln

Puste-Schmetterlinge basteln: bunte Schmetterlinge, die mit einem Strohhalm „fliegen“ können.

Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Jenfelder Au, Wilsonstraße 77, 22045 Hamburg · 15:00–17:00

Preis: kostenlos

Rhyme Time – Gedichte für Wichte auf Englisch

Englische Reime, Lieder und kleine Geschichten für Eltern mit Kindern unter 3.

Ort & Uhrzeit: Kinderbibliothek Hamburg (Kibi), Hühnerposten 1, 20097 Hamburg · 15:30–16:15

Preis: kostenlos

Kreativer Nachmittag – „Kre-Do“

Offener Kreativ-Donnerstag für Kinder (u. a. Basteln, Spielen, Bilderbuchkino). Für Kinder ab 4 Jahren.

Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Harburg, Eddelbüttelstraße 47a, 21073 Hamburg · 16:00–17:00

Preis: kostenlos

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Tauschmarkt für Pflanzen & Handarbeitsmaterial mit offener Kreativ-Session

Pflanzen, Samen und Handarbeitsmaterialien weitergeben oder tauschen – und bei der Art Jam gemeinsam zeichnen, malen, werkeln oder nähen.

Ort & Uhrzeit: Freizeitzentrum Schnelsen, Wählingsallee 16, 22459 Hamburg · 18:00

Preis: kostenlos

Nachtflohmarkt Rindermarkthalle St. Pauli

Flohmarkt am Abend mit rund 80 Ständen, Foodtrucks und Musik vor der Rindermarkthalle.

Ort & Uhrzeit: Rindermarkthalle, Neuer Kamp 31, 20359 Hamburg · 18:00

Preis: kostenlos

Offener Tanzabend für Menschen 60+

Tanz-Treff zu Hits der 70er/80er (Rock/Soul/Disco), Getränk und Glas bitte mitbringen.

Ort & Uhrzeit: LAB Eppendorf, Eppendorfer Weg 232, 20251 Hamburg · 19:00–21:00

Preis: kostenlos

Live Jazz – Jam-Session

Offene Jam-Session im Jazzclub (Opener Set ab 20:30 Uhr, danach Mitspielen möglich).

Ort & Uhrzeit: Birdland, Gärtnerstraße 122, 20253 Hamburg · ab 20:30

Preis: kostenlos

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SWAP Comedy-Show – Premiere

Premiere des neuen Stand-up-Showformats SWAP: nach klassischem Stand-Up-Comedy kommt ein „Text-Swap“-Teil, bei dem Comedians fremde Sets performen.

Ort & Uhrzeit: ASTRA St. Pauli Brauerei, Nobistor 16, 22767 Hamburg · 20:00

Preis: 21,69 €

Kabarrett – Konrad Beikircher mit „Arrivederci – Das letzte Programm“

Kabarett-Abend: Beikirchers Abschiedsrunde mit Geschichten, Liedern und Rheinischem Blick.

Ort & Uhrzeit: Alma Hoppes Lustspielhaus, Ludolfstraße 53, 20249 Hamburg · 20:00

Preis: ab 23,35 €