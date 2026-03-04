Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Donnerstag, 5. März 2026

Sternenhimmel über Hamburg live

Live moderierte Sternenkunde mit tagesaktuellen Himmels-Highlights über Hamburg – wetterunabhängig unter der Kuppel.

Ort & Uhrzeit: Planetarium Hamburg (Stadtpark), Linnering 1, 22299 Hamburg, 11:00 Uhr

Preis: 12,30 €; ermäßigt 7,70 €

Kinder, Kinder! Zwischen Repräsentation und Wirklichkeit

Ausstellung zur Darstellung von Kindern in der Kunst vom 16. bis 21. Jahrhundert (laufend, am Donnerstag regulär geöffnet).

Ort & Uhrzeit: Bucerius Kunst Forum, Alter Wall 12, 20457 Hamburg · 11:00–21:00 Uhr

Preis: regulär 15,20 €; ermäßigt 8 €

Tanz für mich – CLICK in (Hamburg Ballett)

Mitmach-Format im Ballettsaal: leichte Übungen, Warm-up und „Tanzfreude pur“ (Ticket nötig, aber kostenlos).

Ort & Uhrzeit: Ballettzentrum Hamburg – John Neumeier, Caspar-Voght-Straße 54, 20535 Hamburg · 19:00 Uhr

Preis: kostenlos (Eintrittsticket erforderlich)

Asian Open Mic Night

Offene Bühne (u. a. Lesung, Musik, Poetry, Stand-up) als Communityabend – ohne Anmeldung zum Zuschauen.

Ort & Uhrzeit: W3 – Werkstatt für internationale Kultur und Politik e. V., Nernstweg 32–34, 22765 Hamburg · 19:00–22:00 Uhr

Preis: kostenlos

Last Call – Letzte Runde (Hamburger Kammerspiele)

Kammerspiel über den (fiktiv verdichteten) Schlagabtausch Bernstein vs. Karajan – pointiert, musiknah, ohne Pause.

Ort & Uhrzeit: Hamburger Kammerspiele, Hartungstraße 9–11, 20146 Hamburg · 19:30 Uhr

Preis: 25–50 € (ermäßigt 17–33,50 €, je nach Platzgruppe/Tag)

Noch mehr Kultur, Events und Tipps finden Sie auf unserer Rausgehen-Seite und auf MOPOP.

FAST FORWARD (Hamburgische Staatsoper / Hamburg Ballett)

Ballettabend mit vier Stücken (Balanchine/Morau/Preljocaj/Xie) als „Zeitraffer“ durch Tanzgeschichte.

Ort & Uhrzeit: Staatsoper Hamburg (Großes Haus), Dammtorstraße 28, 20354 Hamburg · 19:30 Uhr

Preis: 7–119 €

Tischtennis im Haus 73 – dazu eine Prise Trance, NDW oder Indie

Tischtennisabend im Anbau – mit Musik (Trance/NDW/Indie) bis Mitternacht.

Ort & Uhrzeit: Haus 73, Schulterblatt 73, 20357 Hamburg · 20:00–00:00 Uhr

Preis: kostenlos