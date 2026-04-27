Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Dienstag, 28. April 2026

Bastelaktion für Kinder – Schmetterlinge basteln

Bastelaktion mit Klopapierrollen – ohne Anmeldung, solange Material reicht. Empfohlen ab 4 Jahren

Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Bramfeld, Herthastraße 18, 22179 Hamburg · 16–17.30 Uhr

Preis: kostenlos

Bilderbuchkino – „Borst vom Forst“

Vorlesen mit groß projizierten Bildern und kurzem Gespräch über die Geschichte. Empfohlen ab 3 Jahren.

Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Jenfelder Au, Wilsonstraße 77, 22045 Hamburg · 16.30 Uhr

Preis: kostenlos

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Diskussionsabend – Olympische Spiele in Hamburg?

Info- und Diskussionsabend zur Olympia-Bewerbung Hamburgs mit Selina Storm (Landesvorsitzende Bündnis 90/Die Grüne) und Eckart Maudrich (Initiative NOLYMPIA).

Ort & Uhrzeit: SC Sternschanze (Vereinsheim), Sternschanze 9, 20357 Hamburg · 18–19.30

Preis: kostenlos

Schach-Treff – Check & Connect

Offener Schach-Treff für alle Spielstärken im Stadtteilhaus Horner Freiheit.

Ort & Uhrzeit: Horner Freiheit (Seminarraum 2), Am Gojenboom 46, 22111 Hamburg · 18–20 Uhr

Preis: kostenlos

Tischtennis-Rundlauf – Jagd auf die goldene Kelle

Offenes Rundlauf-Turnier in der Superbude – Mitspielen ohne Vorkenntnisse möglich.

Ort & Uhrzeit: Superbude Altona, Paul-Dessau-Straße 2, 22761 Hamburg · 19 Uhr

Preis: kostenlos

Theater – Hard Times

Bühnenfassung nach Charles Dickens über Industrialisierung, soziale Kälte und den Wunsch nach Empathie.

Ort & Uhrzeit: Thalia Theater, Alstertor, 20095 Hamburg · 19.30 Uhr

Preis: ab 11,50 €

Oper – Der Freischütz

Damit der Jäger Max seine geliebte Agathe heiraten kann, wird ihm eine Prüfung auferlegt. Um sie zu bestehen, geht er in einem diabolischen Ritual einen Pakt mit dem mysteriösen Samiel ein…

Ort & Uhrzeit: Hamburgische Staatsoper (Großes Haus), Dammtorstr. 28, 20354 Hamburg · 19.30 Uhr

Preis: ab 6 €

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Kino – Segeljungs – Mit Null Ahnung um die Welt

Reisefilm über vier Freunde, die ohne Segelerfahrung zum Weltumsegel-Abenteuer starten.

Ort & Uhrzeit: Zeise Kinos, Friedensallee 7-9, 22765 Hamburg · 19.30 Uhr

Preis: 8,50 €

Konzert – Elle Coves

Pop-Konzert einer jungen, aufstrebenden Musikerin in Form eines gemütlichen Clubkonzerts.

Ort & Uhrzeit: Uebel & Gefährlich / Turmzimmer, Feldstraße 66, 20359 Hamburg · 20 Uhr

Preis: 28,30 €