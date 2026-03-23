Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Dienstag, 24. März 2026

Spiel dich SMART – Bücherhalle Jenfelder Au

Offenes Spieleangebot für Kinder ab 3 Jahren mit SMART-Games und Rätseln, ohne Anmeldung.

Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Jenfelder Au, Wilsonstraße 77, 22045 Hamburg · 15 Uhr – 16.30 Uhr

Preis: kostenlos

Abenteuer Präparation – Ein Blick hinter die Museumskulissen für Kinder

Kinder blicken in der Sonderausstellung „Menschen machen Museum“ hinter die Kulissen der Zoologie und wählen mit, welche Werkstattgeschichten sie hören.

Ort & Uhrzeit: Museum der Natur Hamburg – Zoologie, Bundesstraße 52, 20146 Hamburg · 15.30 – 16.30 Uhr

Preis: kostenlos

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Strick-Kino: Film ab, Maschen los! – Bücherhalle Altona

Film schauen und nebenbei stricken/häkeln in entspannter Runde, ohne Anmeldung.

Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Altona (Mercado), Ottenser Hauptstraße 10, 22765 Hamburg · 17 – 19 Uhr

Preis: kostenlos

All Moves – Offene Tanz- und Bewegungsstunde

Offenes Bewegungsformat im Ballettzentrum – Keine tänzerischen Vorkenntnisse notwendig. Ab 12 empfohlen.

Ort & Uhrzeit: Ballettzentrum Hamburg – John Neumeier, Caspar-Voght-Straße 54, 20535 Hamburg · 19 Uhr

Preis: kostenlos

Geheimnisse – Theaterstück

Französische Gesellschaftskomödie um zwei Brüder, ein Wohnzimmer und eine Kaskade an Beichten.

Ort & Uhrzeit: St. Pauli Theater, Spielbudenplatz 29-30, 20359 Hamburg · 19.30 Uhr

Preis: ab 12 €

Science Slam – Bühnenshow Wissenschaft mit Humor

Junge Wissenschaftlerinnen treten gegeneinander an und präsentieren ihre Forschungsthemen auf kreative, unterhaltsame und verständliche Weise.

Ort & Uhrzeit: Uebel & Gefährlich, Feldstraße 66, 20359 Hamburg · 20 Uhr (Einlass 19.30 Uhr)

Preis: 15 €

Stand-Up Comedy – Taugenichts Bar

„Open Mic Premiere“ mit neuen und erfahrenen Comedians.

Ort & Uhrzeit: Taugenichts Bar, Holstenstr. 192, 22765 Hamburg · 20 Uhr

Preis: 5,99 €

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Als wäre es leicht – Kinopremiere

Drama um eine gehörlose Fotografin und einen blinden Stadionkommentator, die eine eigene Sprache füreinander finden. Premiere in Hamburg mit Regisseur Milan Skrobanek, den Hauptdarsteller:innen Cindy Klink und David Knors sowie der Produktion.

Ort & Uhrzeit: Zeise Kinos, Friedensallee 7–9, 22765 Hamburg · 19.30 Uhr

Preis: 12,00 €

Anny Ogrezeanu – Konzert

Die Singer-Songwriterin Anny Ogrezeanu auf ihrer „Dreams & Delusions Tour 2026” im Freundlich und Kompetent.

Ort & Uhrzeit: Freundlich+Kompetent, Hamburger Straße 13, 22083 Hamburg · 18 Uhr

Preis: kostenlos