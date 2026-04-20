Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg
Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.
Dienstag, 21. April 2026
Upcycling: Basteln mit CDs für Kinder
Kinder basteln aus alten CDs Fische und andere Tiere – einfach vorbeikommen und mitmachen. Ab 6 Jahren.
Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Niendorf, Tibarg 41, 22459 Hamburg · 16–17 Uhr
Preis: kostenlos
Märchenstunde für Kinder
Märchen hören und gemeinsam in die Welt der Geschichten eintauchen (für Kinder von 4 bis 10 Jahren).
Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Langenhorn, Langenhorner Markt 1-18, 22415 Hamburg · 16.30–17.15 Uhr
Preis: kostenlos
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Theater – Frommer Tanz
Theaterstück nach dem Roman von Klaus Mann über Jugend, Anpassung und Aufbruch.
Ort & Uhrzeit: Thalia Gaußstraße, Gaußstraße 190, 22765 Hamburg · 20 Uhr
Preis: 33 €
Konzert – Aleksi mit Indie-Folk
F+K LIVE SOUNDS: Aleksi. Indie-Folk-Konzert im Bar-Setting.
Ort & Uhrzeit: Freundlich+Kompetent, Hamburger Straße 13, 22083 Hamburg · 19 Uhr
Preis: kostenlos
Theater – Deutschstunde: Biller in Flammen
Plattdeutsche Bühnenfassung nach Siegfried Lenz’ „Deutschstunde“ rund um Pflicht, Kunst und Widerstand.
Ort & Uhrzeit: Ohnsorg-Theater (Großes Haus), Heidi-Kabel-Platz 1, 20099 Hamburg · 19.30 Uhr
Preis: ab 33,04 €
Stricktreff – Gemeinsam Stricken
In entspannter Atmosphäre zusammen stricken, ins Gespräch kommen und einfach das eigene Projekt mitbringen.
Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Altona, Ottenser Hauptstraße 10 (Mercado), 22765 Hamburg · 17.15–19 Uhr
Preis: kostenlos
Stand Up Comedy – Freche Möwe
Stand-up-Open-Mic-Abend mit mehreren Comedians, die neue Jokes im Clubsetting testen.
Ort & Uhrzeit: Monkeys Music Club, Barnerstr. 16, 22765 Hamburg · 19 Uhr
Preis: 19 €
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Schach – Check & Connect
Offener Schach-Treff im Stadtteilhaus – für alle Spielstärken, mit Fokus auf Community und Austausch.
Ort & Uhrzeit: Horner Freiheit – Das Stadtteilhaus, Am Gojenboom 46, 22111 Hamburg · 18–20 Uhr
Preis: kostenlos
Kalles Kneipenquiz
Klassisches Kneipenquiz im „galopper“ (Beginn 19 Uhr, bis 18.30 Uhr da sein).
Ort & Uhrzeit: galopper, Stellinger Weg 35, 20255 Hamburg · 19–22 Uhr
Preis: 7,50 €
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