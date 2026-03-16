Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Dienstag, 17.03.2026

Die Riesin und ihr Topf – Puppentheater

Ein Märchen über klitzeklein und riesengroß. Frei nach der italienischen Volkserzählung „Il pentolino del gigante”.

Ort & Uhrzeit: Flachsland Hamburger Puppentheater, Bramfelder Straße 9, 22305 Hamburg · 10:00 Uhr

Preis: ab 8 €

Die Roboter sind los! – Workshop für Kinder

In der Bücherhalle Winterhude können Kinder ab 6 Jahren Roboter wie NAO, Dash oder Code Pillar kennenlernen und selbst ausprobieren.

Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Winterhude, Winterhuder Marktplatz 6, 22299 Hamburg · 16:00 Uhr

Preis: kostenlos

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Der kleine Major Tom – Planetarium

Eine abenteuerliche Weltraumgeschichte für die ganze Familie, die exklusiv für Planetarien produziert wurde und in der beliebte Charaktere mit neuen Abenteuern und Herausforderungen konfrontiert sind. Für Kinder ab 6 Jahren.

Ort & Uhrzeit: Planetarium Hamburg, Linnering 1, 22299 Hamburg · 15 Uhr

Preis: Kinder 7,70 €; regulär 12,30 €

Cotton Club Big Band

Ein klassischer Swing-Abend mit der Cotton Club Big Band, die mit originalgetreuen Arrangements an Größen wie Count Basie, Duke Ellington und Benny Goodman erinnert.

Ort & Uhrzeit: Cotton Club, Alter Steinweg 10, 20459 Hamburg · 20:00 Uhr

Preis: 14 €

Kalles Kneipenquiz

Ein Bar-Abend mit Craft-Beer, Pizza und Kneipenquiz: 3 bis 4 Raterunden mit je 10 Fragen, in denen euer Allgemeinwissen auf charmante Art geprüft wird.

Ort & Uhrzeit: Galopper, Stellinger Weg 35, 20255 Hamburg · 18:30 Uhr

Preis: 7,50 €

Keine Aufstiegsgeschichte – Theaterstück zum Buch

Das Ernst Deutsch Theater bringt den Roman auf die Bühne. Olivier David (früherer MOPO-Autor) erzählt aufrüttelnd davon, wie sich Armut und psychische Erkrankungen bedingen und von Generation zu Generation weitergetragen werden.

Ort & Uhrzeit: Ernst Deutsch Theater, Friedrich-Schütter-Platz 1, 22087 Hamburg · 19:30 Uhr

Preis: ab 24 €

STAND-UP-KOMITEE – Comedy

Hamburgs großes Dienstag-Open-Mic versammelt im Centralkomitee Profis und Newcomer der Stand-up-Szene.

Ort & Uhrzeit: Centralkomitee, Steindamm 45, 20099 Hamburg · 20:00 Uhr

Preis: 15,70 €

Noch mehr Kultur, Events und Tipps finden Sie auf unserer Rausgehen-Seite und auf MOPOP.

Sneak – Preview im Abaton

Überraschungsfilm vor dem offiziellen Kinostart!

Ort & Uhrzeit: Abaton Kino, Allende-Platz 3, 20146 Hamburg · 22:30 Uhr

Preis: 7 € inkl. kleinem Popcorn

Philosophisches Café

Antje Schrupp spricht im Literaturhaus über ihr neues Buch „Postpatriarchales Chaos und wie wir mit Feminismus die Freiheit erobern“ – Debatte und Autorenlesung.

Ort & Uhrzeit: Literaturhaus Hamburg, Schwanenwik 38, 22087 Hamburg · 19:00 Uhr

Preis: 16 €