Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Dienstag, 14. April 2026

ELB spielt & tauscht! – Bücherhalle Elbvororte

Spiele mitbringen, tauschen und vor Ort gemeinsam spielen (empfohlen ab 6 Jahren).

Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Elbvororte, Sülldorfer Kirchenweg 1b, 22587 Hamburg · 15:00–17:00 Uhr

Preis: kostenlos

Der kleine Major Tom – Planetarium

Abenteuerliche Planetariums-Show für Familien, in der Tom und Stella eine Weltraummission übernehmen müssen, um einen wichtigen Wettersatelliten wieder in Gang zu bringen.

Ort & Uhrzeit: Planetarium Hamburg, Linnering 1 (Stadtpark), 22299 Hamburg · 12:00 Uhr

Preis: Kinder 7,70 €; Erwachsene 12,30 €

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Freche Möwe – Stand-Up-Comedy

Open-Mic-Abend mit mehreren Comedians: Bunt gemischtes Stand-Up Comedy Open Mic mit frischem Material, spontanen Momenten und jeder Menge Humor.

Ort & Uhrzeit: Monkeys Music Club, Barnerstr. 16, 22765 Hamburg · 19:00 Uhr

Preis: 19 €

Elektra – Oper

Richard Strauss’ Oper als Repertoire-Abend: Eine psychologische Tiefenschau in die Selbstzersetzung eines Familienclans.

Ort & Uhrzeit: Hamburgische Staatsoper (Großes Haus), Dammtorstraße 28, 20354 Hamburg · 19:30 Uhr

Preis: ab 12 €

Generation XY ungelöst – Kabarett

Kabarett über den Konflikt „jung gegen alt“ – direkt unter Deck auf dem Theaterschiff.

Ort & Uhrzeit: Theaterschiff Hamburg, Holzbrücke 2 / Nikolaifleet, 20459 Hamburg · 19:30 Uhr

Preis: ab 29 €

Pub Quiz – Irish Pub

Klassisches Kneipenquiz (Deutsch) mit gemischten Themen und Getränkegutscheinen für die Gewinnenden.

Ort & Uhrzeit: The Old Dubliner – Irish Pub, Neue Straße 58 / Lämmertwiete, 21073 Hamburg · 19:30 Uhr

Preis: 1 €

Blind – Theaterstück

Theaterabend über einen Vater und seine Tochter und ihre unvereinbar scheinenden Haltungen.

Ort & Uhrzeit: St. Pauli Theater, Spielbudenplatz 29–30, 20359 Hamburg · 19:30 Uhr

Preis: ab 19 €

Caribbean Night – Salsa

Salsa-Afterwork-Party mit Salsa/Bachata im Club in der Hamburger City.

Ort & Uhrzeit: Cascadas, Ferdinandstr. 12, 20095 Hamburg · 20:00 Uhr

Preis: 10,00 €

Noch mehr Kultur, Events und Tipps finden Sie auf unserer Rausgehen-Seite und auf MOPOP.

Emotional Design: Ein Gespräch mit Hadi Teherani

Gespräch im stilwerk mit anschließender Diskussion. Hadi Teherani – 1954 in Teheran geboren, aufgewachsen in Hamburg – ist ein äußerst produktiver und vielseitiger, international ausgezeichneter deutscher Architekt und Designer. (Anmeldung erforderlich)

Ort & Uhrzeit: stilwerk Hamburg, Große Elbstraße 68, 22767 Hamburg · 18:30 Uhr

Preis: 0 €

Dixie Swing Abend – Live Musik

Live-Musikabend mit Dixie/Swing/Jazz zum Mitklatschen und bei Laune Mittanzen.

Ort & Uhrzeit: Kulturzentrum BiM – Bürgerhaus in Meiendorf e.V., Saseler Straße 21, 22145 Hamburg · 19:00–21:00 Uhr

Preis: kostenlos