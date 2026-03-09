Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Dienstag, 10. März 2026

Eddie will ins All – Ein Hamster hebt ab

Familien-Show unterm Sternenhimmel über Raketen, Physik und Astronomie (empfohlen ab 6 Jahren).

Ort & Uhrzeit: Planetarium Hamburg, Linnering 1, 22299 Hamburg · 11:00 Uhr

Preis: ab 7,70 €

Die Olchis & der Geist der blauen Berge

Puppentheater nach den Kinderbüchern – olchig, laut und ziemlich schräg.

Ort & Uhrzeit: Theater am Wandsbeker Marktplatz, Schloßstr. 78, 22041 Hamburg · 16:30 Uhr

Preis: ab 16,88 €

Jungs vun de Waterkant – Die Gebrüder Wolf

Musiktheater-Abend über die Hamburger Bühnenstars der 1920er – plattdeutsch, mit Live-Band.

Ort & Uhrzeit: Ohnsorg-Theater (Großes Haus), Heidi-Kabel-Platz 1, 20099 Hamburg · 19:30 Uhr

Preis: ab 43,12 €

FAST FORWARD – Hamburg Ballett

Vier Choreografien, ein Abend – von Klassiker bis Gegenwart, im „Zeitraffer“ durch Tanzgeschichte.

Ort & Uhrzeit: Hamburgische Staatsoper (Großes Haus), Dammtorstraße 28, 20354 Hamburg · 19:30 Uhr

Preis: 6 € bis 97 €

Katta Standup Comedy Show – Taugenichts Bar

Open-Mic-Stand-up mit mehreren Comedians im Keller-Club (Start 20:00).

Ort & Uhrzeit: Taugenichts Bar, Holstenstraße 192, 22765 Hamburg · 20:00 Uhr

Preis: ab 5,99 €

HE/RO – VIER AUGEN Tour 2026

Pop/Rock-Konzert der Band HE/RO im Club Grünspan.

Ort und Uhrzeit: Grünspan, Große Freiheit 58, 22767 Hamburg · 20:00 Uhr

Preis: 44,50 €

Andreas Winkelmann Lesung: „Moorland. Die Zwillinge“ (Lesung)

Thriller-Lesung mit Gespräch – Auftakt einer neuen Reihe, live im Überseequartier.

Ort & Uhrzeit: Thalia Überseequartier, New Orleans Straße 6, 20457 Hamburg · 20:15 Uhr

Preis: 12,00 €