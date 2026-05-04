Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Dienstag, 5. Mai 2026

Märchenstunde für Kinder

Erzählte Märchen mit kleinen Gitarreneinlagen für Kinder ab 3 Jahren.

Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Schnelsen, Wählingsallee 19, 22459 Hamburg · 15:30–16:15

Preis: kostenlos

Chill-Kids: Traumreise mit Krafttier

Yoga- und Traumreise-Session für Kinder ab 6 Jahren, ohne Anmeldung solange Plätze frei sind.

Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Winterhude, Winterhuder Marktplatz 6, 22299 Hamburg · 16:30–17:15

Preis: kostenlos

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Isemarkt – Wochenmarkt in Eimsbüttel

Frische Lebensmittel, Blumen und Spezialitäten – einer der größten Wochenmärkte der Stadt.

Ort & Uhrzeit: Isemarkt, Isestraße (unter der Hochbahn U3), 20149 Hamburg · 08:30–14:00

Preis: kostenlos

Live-Reportage zur Klimakrise

„Grad°jetzt” – Gegen die Angst ist eine Live-Reportage zur Klimakrise mit Geschichten, Bildern und Interaktion – mit Louisa Schneider.

Ort & Uhrzeit: Zeise Kinos (Zeise 1), Friedensallee 7–9, 22765 Hamburg · 19:00

Preis: kostenlos (Ticketbuchung nötig; Servicegebühr 2,50 €)

Konzert – „Macht!Musik!“

Konzertabend mit Jugendorchester und Igor Levit am Klavier.

Ort & Uhrzeit: Laeiszhalle Hamburg, Johannes-Brahms-Platz, 20355 Hamburg · 19:30

Preis: ab 15,00 €

Pub Quiz – The Old Dubliner

Beim klassischen Kneipenquiz (deutsch) kann in Teams von bis zu 6 Personen gequizt werden – Gewinne gibt es als Getränkegutscheine.

Ort & Uhrzeit: The Old Dubliner – Irish Pub, Neue Straße 58 / Lämmertwiete, 21073 Hamburg · 19:30–22:30

Preis: 1,00 € Teilnahme

Noch mehr Kultur, Events und Tipps finden Sie auf unserer Rausgehen-Seite und auf MOPOP.

Jazz Club – Kneebody

„Kneebody” ist eine Grammy-nominierte Jazzband mit genreübergreifendem Sound zwischen Rock, Jazz und Improvisation.

Ort & Uhrzeit: Nica Jazz Club, Alter Wall 20, 20457 Hamburg · 20:00

Preis: 21,69 – 37,22 €

Stand-up-Open-Mic – Frühlingsspecial

Stand-up-Open-Mic mit wechselnden Comedians (Profis & Newcomer) im Centralkomitee.

Ort & Uhrzeit: Centralkomitee, Steindamm 45, 20099 Hamburg · 20:00

Preis: 10,45 – 19,90 €