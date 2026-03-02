Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Dienstag, 3. März 2026

Die Werkstatt der Schmetterlinge

Puppentheater nach dem Buch von Gioconda Belli über das Erfinden von Farben, Formen – und den ersten Schmetterling (für Kinder zwischen 5 und 12 Jahren).

Ort & Uhrzeit: Hamburger Puppentheater, Bramfelder Straße 9, 22305 Hamburg · 11:30 Uhr

Preis: ab 8,00 Euro

Aurora – Im Reich des Polarlichts

Fulldome-Show mit Polarlicht-Aufnahmen und Hintergrund zur Naturerscheinung.

Ort & Uhrzeit: Planetarium Hamburg, Linnering 1 (Stadtpark), 22299 Hamburg · 17:30 Uhr

Preis: ab 13,90 Euro

Verpassen war gestern! Der MOPOP-Kulturnewsletter weiß Bescheid. Musik, Theater und Kino, Ausstellungen, Festivals und Literatur: Wir haben die besten Tipps und sagen Ihnen, was sich wirklich lohnt. Immer donnerstags. Immer persönlich. Immer kurz und knapp. Und immer direkt in Ihr Postfach. Natürlich kostenlos. Hier klicken und anmelden.

Disneys DER KÖNIG DER LÖWEN

Das Musical nach dem Disney-Film mit Elton-John-Songs und großem Bühnenbild im Hafen.

Ort & Uhrzeit: Stage Theater im Hafen Hamburg, Norderelbstrasse 6, 20457 Hamburg · 18:30 Uhr

Preis: ab 59,19 Euro

Freche Möwe – Stand-up-Comedy

Acht Comedians testen neue Jokes – Stand-up-Abend im Clubsetting.

Ort & Uhrzeit: Monkeys Music Club, Barnerstr. 16, 22765 Hamburg · 19:00 Uhr

Preis: 12,00 bis 19,00 Euro

No Scribes

Literatur-Performance zwischen Lesung und Show: drei Autorinnen als „literarische Girlband“.

Ort & Uhrzeit: Literaturhaus Hamburg, Schwanenwik 38, 22087 Hamburg · 19:30 Uhr

Preis: ab 6,00 Euro

Werner Momsen – Momsen, Tiere, Sensationen

Comedy-Programm rund um Evolution, Tierwelt und „göttliche“ Fehlkonstruktionen.

Ort & Uhrzeit: Alma Hoppes Lustspielhaus, Ludolfstraße 53, 20249 Hamburg · 20:00 Uhr

Preis: ab 22,55 Euro

Noch mehr Kultur, Events und Tipps finden Sie auf unserer Rausgehen-Seite und auf MOPOP.

Stand Up Komitee

Dienstags-Open-Mic/Stand-up-Show im Centralkomitee (Jubiläums-Edition laut Ankündigung).

Ort & Uhrzeit: Centralkomitee, Steindamm 45, 20099 Hamburg · 20:00 Uhr

Preis: 15,70 Euro

Hot Mulligan – Konzert

Konzertabend mit Hot Mulligan + Special Guests.

Ort & Uhrzeit: FABRIK, Barnerstr. 36, 22765 Hamburg · 20:00 Uhr

Preis: 35,20 Euro (Vorverkauf)