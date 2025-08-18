Noch mehr Stau auf der A1: Ab heute wieder Arbeiten an maroder Brücke

Autofahrer aufgepasst: Wegen notwendiger Arbeiten an der maroden Norderelbbrücke wird es zwei Wochen lang in Richtung Norden enger auf der Fahrbahn.

Wegen dringend erforderlicher Arbeiten unter der Norderelbbrücke auf der A1 wird ab Montagmorgen um 10 Uhr ein Fahrstreifen der Richtungsfahrbahn Nord gesperrt. Autofahrern bleiben während der Arbeiten bis zum 2. September dann nur noch zwei Fahrstreifen in Richtung Lübeck.

Fahrstreifen in Richtung Nord gesperrt

Aufgrund der zweistreifigen Verkehrsführung wird die Verbindungsrampe von der A255 in Fahrtrichtung Süden zur A1 in Fahrtrichtung Nord zur Zeit der Arbeiten ebenfalls gesperrt. Autofahrer werden stattdessen über die Anschlussstelle HH-Stillhorn (37) umgeleitet.

Wie die Autobahn GmbH mitteilte, bleiben aufgrund der Brückenschäden das Lkw-Überholverbot und das Abstandsgebot von 50 Metern für Lkw bestehen. Außerdem gilt für alle Fahrer weiterhin ein Tempolimit von 60 Kilometern pro Stunde auf der Brücke. (mp)