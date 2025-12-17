mopo plus logo
Schlagermove Open Air Hamburg

Der Schlagermove startet 2026 mit einer noch größeren Party ins Wochenende (Archivbild). Foto: Schlagermove.de/Henning Angerer

  • St. Pauli

Noch mehr Party: Diese Neuerung gibt es beim Schlagermove 2026

Der Schlagermove legt 2026 noch eine Schippe drauf: Zum ersten Mal wird das Heiligengeistfeld bereits am Freitag zur großen Open-Air-Bühne. Am 3. Juli feiert dort das neue „Schlagermove in Concert Open Air“ Premiere – und ersetzt damit die bisherige Warm-up-Party.

Zum Auftakt des Kult-Wochenendes stehen bekannte Schlagerstars live auf der Bühne: angekündigt sind Mike Leon Grosch, Michael Holm, Anna-Maria Zimmermann sowie Die JunX. Durch den Abend führt Schlagermove-Kult-DJ Vossi, der auch selbst auflegt. Einlass ist ab 18.30 Uhr, Tickets gibt es hier.

Am Samstag bleibt vieles wie gewohnt: Der große Schlagermove-Umzug mit rund 50 rollenden Musikbühnen startet am 4. Juli 2026 um 15 Uhr durch St. Pauli. Neu ist auch danach das Konzept: Auf dem Truck-Partyareal am Heiligengeistfeld wird bei freiem Eintritt bis Mitternacht weitergefeiert. Die klassische Aftermove-Party entfällt – gefeiert wird stattdessen „open air“.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

