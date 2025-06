Harter Schlag für die Bergedorfer Innenstadt: Am prominenten Eingang zur Fußgängerzone haben gleich zwei Läden in letzter Zeit geschlossen. Und nun wird ein weiterer Kundenmagnet den Standort verlassen. In den meisten Fällen liegt es allerdings nicht am Standort, ein anderer Grund ist ausschlaggebend. Der Wirtschaftsverband hat eine klare Ansage an gierige Vermieter.