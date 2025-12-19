Noch keinen Baum zu Hause? Hier gibt’s Weihnachtsbäume geschenkt!

Am 23. Dezember haben alle baumlosen Weihnachtsfans die Möglichkeit, sich einen Christbaum zu sichern: Am letzten Tag des Weihnachtsmarkts „Santa Pauli“ werden die Weihnachtsbäume, die den Spielbudenplatz zur Adventszeit geschmückt haben, verschenkt – und das auch noch für einen guten Zweck.

„Santa Pauli“ verabschiedet sich am 23. Dezember von der diesjährigen Weihnachtssaison und verschenkt zum Abschied – wie jedes Jahr – alle Tannen, die den Spielbudenplatz verschönert haben. Interessierte können von 9 bis 16 Uhr einen Weihnachtsbaum kostenlos ergattern. Aber natürlich nur, solange der Vorrat reicht.

Weihnachtsbaum kostenlos – Spende für einen guten Zweck

Wer mag, kann die Aktion mit einer Spende unterstützen. Diese gehen an die Initiative #wärmegeben vom Hanseatic Help e.V., die sich für Menschen in schwierigen Lebenslagen einsetzt, insbesondere im Bereich der Obdachlosenhilfe.

Das könnte Sie auch interessieren: Glühwein & Co.: Wie weit kommt man mit 20 Euro auf dem Weihnachtsmarkt?

Alle Informationen zu den kostenlosen Weihnachtsbäumen finden Sie hier. Der normale Weihnachtsmarktbetrieb geht am letzten Tag wie gewohnt um 16 Uhr los und endet schon um 21 Uhr.