Alle paar Monate ploppt ein neuer Food-Trend auf. Die meisten aber verschwinden so schnell wieder, wie sie gekommen sind. Was ist aus den Trends der vergangenen Jahren geworden? Dubai-Schokolade, Ufo-Döner, Pizzaburger & Co. – was davon es ins Dauersortiment geschafft hat und was auf der Resterampe gelandet ist.

Anfang 2024 rollte eine süße Welle aus den Emiraten über Deutschland: Dubai-Schokolade! Dunkle Edelschokolade, gefüllt mit knusprigen Teigfäden und einer süß-cremigen Pistazienfüllung – Influencer katapultierten sie auf Social-Media-Kanälen in den Feinschmecker-Himmel. Das Original stammte aus Dubai und wurde bald auch in Hamburger Supermärkten zum Kassenschlager. Die Schokolade kostet zur Hochzeit zwischen 10 und 20 Euro pro Tafel.

Wenig später gab es von jeder Süßigkeit eine Dubai-Version. In den Supermarkt-Regalen lagen Dubai-Schokomilch, Dubai-Kekse und Dubai-Aufstrich. Der Hype um die kalorienreiche Nascherei ist so gut wie vorbei und die Preise sind deutlich gesunken. In einem Supermarkt auf der Uhlenhorst etwa kostet die Schokolade nun knapp 5 Euro, manche Läden verkaufen sie auch für 4 Euro.