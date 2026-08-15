Der Norden schwitzt noch einmal – doch die Abkühlung ist schon unterwegs.

Der Norden Deutschlands ächzt unter dem heißen Sommerwetter. Auch heute bleiben die Temperaturen in Teilen der Region hoch. Im Laufe des Wochenendes sei aber auch mit einer Abkühlung in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern zu rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Das Wochenende startet in Hamburg und Schleswig-Holstein mit heiterem Wetter. Im Tagesverlauf ziehen von Westen her Wolken, Schauer und einzelne Gewitter auf. Im Binnenland um Lauenburg klettern die Temperaturen wieder bis 30 Grad.

Letztes Ferienwochenende an der Küste bei angenehmen Temperaturen

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In Hamburg werden Höchstwerte bis 27 Grad erwartet. Wer das letzte Ferienwochenende an der Küste Schleswig-Holsteins verbringt, kann sich heute auf angenehme Temperaturen bis 23 Grad einstellen. In Mecklenburg-Vorpommern zeigt sich viel Sonne bei Temperaturen bis 33 Grad im Binnenland und bis zu 27 Grad an der Küste.

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Am Sonntag bleibt das Wetter im Norden bewölkt mit Auflockerungen. Bis auf einzelne Schauer bleibe es dabei trocken in Hamburg und Schleswig-Holstein, berichtete der DWD. Die Temperaturen fallen auf milde 23 Grad im Binnenland und bis zu 20 Grad an den Küsten. Auch in Mecklenburg-Vorpommern kühlt sich das Wetter am Sonntag runter. Thermometer zeigen Höchstwerte bis 24 Grad. An der Ostsee bis maximal 21 Grad. (dpa)