Noch ein paar Sonnenstrahlen bevor der Herbst beginnt

Die Menschen in Norddeutschland konnten sich dieses Wochenende über sommerliche Temperaturen freuen, bevor langsam aber sicher der Herbst ins Land zieht. Zu Beginn der Woche sinken die Temperaturen.

In Norddeutschland haben die Menschen einen der wohl letzten sommerlichen Tage im Jahr 2025 ausgenutzt. Am Samstag zog es viele in den Sonnenschein und an die Ostsee. An vielen Orten waren es beinahe 30 Grad. Der Sonntag bereitet allerdings bereits auf die kommende Woche vor, in der die Temperaturen weiter fallen.

Während am Samstag im Binnenland vielerorts Temperaturen um die 28 Grad erreicht wurden, blieb es an der Ostsee etwas kühler. Das hinderte die Menschen nicht daran, an die Küsten und Strände zu fahren. Die Lübecker Bucht in Scharbeutz wurde von vielen Besuchern und Besucherinnen genutzt, auch die Seebrücke in Sellin konnte sich über viele Spaziergänger freuen.

Vorbereitung auf herbstliches Wetter

Doch bereits in der Nacht zu Sonntag fielen die Temperaturen, nachdem aus Nordwesten Wolken eingezogen waren. An den Küsten waren es am Morgen 16 Grad. Im Laufe des Tages sanken dort die Temperaturen um zwei Grad.

Im restlichen Norden Deutschlands war ein ähnlicher Trend zu beobachten. Laut einem Meteorologen des DWD vertreibt eine Kaltfront das restliche sommerliche Wetter. Zum Ende des Wochenendes rechnet der DWD mit starken Windböen.

Auch wenn die Temperaturen zum Montag – der den astronomischen Herbstbeginn einläutet – nochmal fallen, soll es im Norden erst einmal trocken bleiben. In den Morgenstunden müssen in der kommenden Woche warme Pullis angezogen werden, wenn die Temperaturen unter 10 Grad bleiben, wie der DWD vorhersagt. Auch wenn es im Tagesverlauf immer wärmer wird, werden keine Temperaturen von mehr als 20 Grad mehr erwartet. (dpa/mp)