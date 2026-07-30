Ein Hamburger Start-up will den Getränkemarkt umkrempeln – und hat sogar Promi-Unterstützung an Bord. Was steckt hinter der neuen „Natural Soda”?

Bunte Flaschen, Zero-Getränke und unzählige Geschmacksrichtungen: Wer heute ins Getränkeregal blickt, kann bei der Auswahl schnell den Überblick verlieren. Nun bringt das Hamburger Start-up Joony’s ein weiteres Getränk auf den Markt. Es soll ohne zugesetzten Zucker und Süßstoffe auskommen. Doch braucht es tatsächlich noch eine weitere Limonade?

Wenn es nach den beiden Gründern Bijan Mashagh und Josa Rödiger geht, dann auf jeden Fall: Sie sehen eine Lücke zwischen Wasser und klassischen Limonaden, die sie mit „Natural Soda“ schließen wollen. Das Hamburger Start-up verzichtet dabei nach eigenen Angaben auf zugesetzten Zucker und Süßstoffe. Prominente Unterstützung erhalten die Gründer von Caro Daur: Die Schauspielerin und Investorin beteiligt sich mit einer nicht genannten Summe und steigt als strategische Partnerin ein. Sie will das Unternehmen vor allem mit Kontakten in den Bereichen Marke, Handel und Partnerschaften unterstützen.

Neues Getränk ist ein Mix aus Wasser und Limonade

Anzeige

Nach Angaben des Unternehmens soll das Getränk eine Alternative für Menschen sein, die ihren Zuckerkonsum reduzieren möchten, aber nicht auf Geschmack verzichten wollen. Joony’s positioniert Natural Soda zwischen sogenannten Near-Water-Produkten und klassischen Limonaden.

Menschen würden heute stärker darauf achten, was sie konsumieren, sagt Josa Rödiger, Gründer von Joony’s und ehemaliger Vertriebschef für die DACH-Region bei LemonAid & ChariTea. Das Unternehmen sieht darin Potenzial für Getränke mit weniger Zucker.

Anzeige

Nach Angaben des Unternehmens kommen die Sodas ohne zugesetzten Zucker, künstliche Aromen und Süßstoffe aus. Die Getränke bestehen aus Wasser und einem Fruchtsaftanteil von 15 bis 20 Prozent. Sie enthalten neun Kilokalorien und maximal zwei Gramm Zucker pro 100 Milliliter. Erhältlich sind sie derzeit in den Sorten Zitrone, Grapefruit, Maracuja und Pfirsich.

Nach Angaben des Unternehmens wurden in den ersten zwei Monaten mehr als 500.000 Dosen verkauft. Erhältlich sind die Getränke unter anderem in ausgewählten Edeka-Märkten sowie bei Wolt Market. (tfs)