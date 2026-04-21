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Beiersdorf Umsatz rückläufig – auch Kernmarke Nivea betroffen. (Symbolbild)

Der Beiersdorf-Umsatz ist rückläufig – auch die Kernmarke Nivea ist betroffen. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa/Marcus Brandt

  • Lokstedt

Nivea-Krise! Beiersdorf mit deutlichem Umsatzrückgang

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Weniger Umsatz bei Beiersdorf: Der Konsumgüterkonzern hat im ersten Quartal eine deutliche Abschwächung der Nachfrage vor allem bei der Kernmarke Nivea und der Luxuspflegemarke La Prairie zu spüren bekommen.

Der Konzernumsatz sank um 7,7 Prozent auf annähernd 2,5 Milliarden Euro, wie das Hamburger Dax-Unternehmen mit Sitz in Lokstedt mitteilte. Die Erlöse liegen damit aber im Rahmen der Erwartungen von Analysten.

Beiersdorf: Weniger Umsatz bei Nivea

Bereinigt um Wechselkurseffekte und strukturelle Effekte aus Akquisitionen und Veräußerungen sank der Umsatz um 4,6 Prozent. Hier wurde am Markt im Mittel ein geringerer Rückgang erwartet. 

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Die Jahresprognose bestätigte Beiersdorf. (dpa/mp)

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