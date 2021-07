In keinem Bundesland kracht es so häufig – Hamburg ist Blitz-Spitzenreiter

Nirgendwo kracht und blitzt es so häufig wie in Hamburg! Pro Quadratkilometer schlugen 2020 in keinem anderen Bundesland so viele Blitze ein wie in der Hansestadt. Allerdings: Im Städtevergleich rutscht Hamburg deutlich ab.

Demnach geht aus dem am Donnerstag veröffentlichten Blitzatlas hervor, dass pro Quadratkilometer 1,9 Blitze in Hamburg auftraten. Die Daten stammen vom Blitz-Informationsdienst von Siemens.

Hamburg ist Blitz-Spitzenreiter – auch in Bayern blitzt es häufig

Hinter Hamburg liegen Bayern (1,6) und Niedersachsen (1,4). Beim Städte- und Landkreisvergleich kann Hamburg seinen Spitzenplatz jedoch nicht behaupten. Dort liegt die Hansestadt auf Rang 55. Richtig was los war im vergangenen Jahr in Wolfsburg mit 5,8 Einschlägen pro Quadratkilometer. Auch in Kempten im Allgäu (5,1) und im Landkreis Miesbach in Bayern (4,7) schlugen vermehrt Blitze ein.

Ein sehr ruhiges Jahr war es dagegen in Coburg. Hier gab es nur 0,02 Einschläge pro Quadratkilometer – im gesamten Jahr schlug der Blitz nur ein einziges Mal ein.

So sieht es in Schleswig-Holstein aus

Hamburgs Nachbar Schleswig-Holstein kommt 2020 auf insgesamt 17.340 Einschläge, was 1,1 Einschläge pro Quadtratkilometer entspricht. Spitzenreiter im tiefen Norden ist Flensburg mit 3,77 Einschlägen pro Quadratkilometer. Im Kreis Nordfriesland blitzte es hingegen am wenigsten (0,52).

2007 gab es noch eine Million Blitze in Deutschland

Deutschlandweit gab es 2020 knapp 400.000 Einschläge – rund 70.000 mehr als 2019. 2007 beispielsweise gab es jedoch mehr als eine Million Einschläge. Für so hohe Werte war es vergangenes Jahr allerdings zu trocken: Gewitter bilden sich typischerweise bei hohen Temperaturen und Feuchtigkeit.

Die Blitze werden mit Hilfe von rund 160 miteinander verbundenen Messstationen in Europa gemessen. Obwohl zwischen den Sensoren bis zu 350 Kilometer liegen, können die Blitzeinschläge damit auf bis zu 50 Meter genau ermittelt werden.