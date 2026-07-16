Ein großer Hund springt ihren kleinen Sohn an, der Halter diskutiert: Schauspielerin Nina Bott meldet sich wütend und besorgt bei ihren Fans. Und löst eine Debatte über Rücksichtnahme aus.

Sie ist sichtlich aufgewühlt: Die Hamburger Schauspielerin Nina Bott berichtet von einem Schock-Erlebnis mit ihrem Sohn und einem großen Hund. „Das war wirklich knapp“, sagt die 48-Jährige in einem Video auf Social Media.

„Ich konnte deshalb kaum schlafen“, sagt Nina Bott und atmet erst mal tief durch. Dann berichtet sie ihren Fans von einem Erlebnis: Ihr fünfjähriger Sohn sei am Vortag auf dem Gehweg nach Hause gelaufen. „Er war aufgeregt, er ist gejoggt, er hat sich sehr gefreut“, erzählt sie. Dann sei ihm ein Mann mit einem großen Hund, vermutlich einem Berner Sennenhund, entgegengekommen. „Es war einer der gewaltigsten Hunde, die es so gibt, an Masse“, sagt Bott.

Schauspielerin Nina Bott teilt Schock-Erlebnis mit Hundehalter

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Der Mann habe gesehen, dass ihr Sohn auf ihn zurennt, habe aber weder den Hund kürzer gehalten noch sei er beiseite gegangen. „Was ist natürlich passiert: Mein Sohn ist an denen vorbei und dieser Hund ist halt auf ihn gesprungen“, erzählt Bott. Zum Glück sei ihr Sohn nicht verletzt worden, doch der Schock sitzt immer noch tief.

„Das war wirklich knapp“, so Nina Bott, die selbst einen Hund hat. Doch: „Anstatt sich zu entschuldigen, sagte der Halter, mein Sohn hätte Abstand halten sollen.“ Das Erlebnis beschäftige sie immer noch sehr. „Es ist doch klar, dass ein Kind keinen Bogen auf die Straße läuft“, sagt sie.

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Unter ihrem Video entfacht sich eine Diskussion: „Rücksicht von beiden Seiten. Wir haben auch Hunde. Habe aber den Kindern vom Kindergartenalter an beigebracht, nicht an fremden Hunden vorbei zu laufen“, schreibt jemand. Oder auch: „Halter sollten wissen, auf wen oder was der eigene Hund reagiert, um niemanden zu gefährden.“



