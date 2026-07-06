Ein Segelboot läuft am Nordstrand von Norderney auf Grund. Wie Einsatzkräfte den Mann aus seiner misslichen Lage befreien.

Nachdem ein Mann am Nordstrand von Norderney mit seinem Segelboot auf Grund lief, musste er gerettet werden. (Symbolbild) Hauke-Christian Dittrich/dpa

Ein Mann ist am Nordstrand der Insel Norderney mit seinem Segelboot auf Grund gelaufen – und gerettet worden. Das niederländische Boot kam am Freitagnachmittag wetterbedingt am Nordstrand fest, wie die Wasserschutzpolizei mitteilte.

Der Mann konnte das Boot den Angaben zufolge längere Zeit nicht aus eigener Kraft verlassen. Seenotretter sicherten das Segelboot zunächst ab. Die Einsatzkräfte gelangten schließlich per Bagger zu dem Boot und brachten den Mann in eine Klinik.

Segler vor Norderney auf Grund gelaufen

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Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers war das Segelboot mutmaßlich von der Insel Juist ausgelaufen. Das acht Meter lange Boot mit dem Namen „Filou” lag zunächst noch am Strand.

Einem Sprecher der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGZRS) zufolge gilt das Seegebiet als „anspruchsvoll”. Zum Zeitpunkt des Einsatzes wehte der Wind demnach mit einer Geschwindigkeit von 29 bis 38 Kilometern pro Stunde. Die Wasserschutzpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (dpa/mp)